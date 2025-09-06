Kuhari otkrivaju: Ovo su najbolje i najgore investicije za vašu kuhinju

Kad opremamo kuhinju, lako je izgubiti se među sjajnim aparatima, skupim noževima i neobičnim pomagalima koja obećavaju da će nam olakšati život. Ipak, iskusni kuhari znaju da nisu sve investicije jednako vrijedne - neke će vam uštedjeti sate rada i podići kvalitetu jela, dok će druge samo skupljati prašinu u ladici.

Od pametnih uređaja koji olakšavaju pripremu jela do većeg sudopera koji može promijeniti funkcionalnost cijelog prostora, portal The Kitchn donosi popis najboljih investicija koje vrijede svakog centa, ali i nekih koje je bolje preskočiti, prenosi Index.

1. Kvalitetan oštrač noževa

"Još jedna investicija koja je postala neophodna bio je dobar oštrač noževa. Koristim TUMBLER Pro i potpuno je promijenio život", rekla je chefica Nicole Johnson.

2. Vrhunske tave i odličan set noževa

"Nikada nisam požalio što sam potrošio novac na vrhunske tave ili odličan set noževa. Koristim ih svaki dan, a njihova kvaliteta traje desetljećima", smatra chef David "Chef Fig" Figueroa.

3. Wok tava od ugljičnog čelika

"Još jedno dobro ulaganje bila je teška 14-inčna wok tava od ugljičnog čelika. Košta oko 80 dolara, ali ravnomjerno se zagrijava i na njoj se može i pržiti i kuhati na pari", kaže chef Doug Crawford.

4. Posuđe s odvojivim ručkama

"Posuđe s odvojivim ručkama osvojilo me. Ručke možete mijenjati po želji, a još jedna prednost odvojivih ručki je ta što se uredno slažu u ladice i savršene su čak i za manje kuhinje. Po mom mišljenju, apsolutno ih morate kupiti", smatra chefica Sophie Sadler.

5. Indukcijska ploča za kuhanje

"Ne možete nadmašiti trenutnu kontrolu topline indukcijske ploče za kuhanje u usporedbi s plinskom, koja može biti hirovita, pogotovo kada istovremeno kuhate nekoliko jela. Osim učinkovitosti, volim i površinu ploče za kuhanje. To je glatka ravna površina i lako se čisti. Više ne moram paziti na masne rešetke i prljave mrlje koje treba očistiti nakon kuhanja", kaže chefica Karen Watts.

6. Rasvjeta ispod ormarića

"Mnogo godina sam sjeckala povrće ili pripremala hranu pri slabom svjetlu, uvijek škiljeći ili naginjući se kako bih pronašla pravi kut da vidim dasku za rezanje. Kad sam dodala visokokvalitetnu LED rasvjetu ispod ormarića, sve se promijenilo. To je nešto za što ni ne znate da vam treba dok to ne dodate u kuhinju", dodaje chefica Karen Watts.

7. Veliki sudoper

"Toliko sam se puta mučila s velikim, nezgrapnim tavama u skučenom sudoperu. Veliki sudoper promijenio mi je život, a usto, veliki su sudoperi izrađeni od izdržljivih materijala poput šamota, nehrđajućeg čelika i lijevanog željeza, pa ćete ih imati dugo", kaže chefica Karen Watts.

8. Samostojeći mikser

"Kao strastvena kućna pekarica, moje omiljeno ulaganje je samostojeći mikser. Koristim ga za sve, od mijesenja kruha do izrade smjesa za kolače, pa čak i za usitnjavanje piletine. Postoji toliko mnogo različitih dodataka koji idu uz njega, poput valjka za tjesteninu ili aparata za sladoled, tako da su mogućnosti beskrajne", kaže chefica Megan Weimer

Kuhinjski predmeti koji su bacanje novca

1. Friteza

"Moja friteza stoji na polici u smočnici jer lonac obavlja posao bolje i zauzima manje prostora. Jednako kao i moj aparat za sladoled. Godinama stoji u ormariću i skuplja prašinu", kaže chef David "Chef Fig" Figueroa.

2. Višenamjenski multipraktik

"Bio je sjajan, ali je bio i prevelik, prebučan i činio je jednostavne zadatke prekompliciranima. Na kraju sam se vratila osnovnom, robusnom modelu, jer sam željela nešto što je spremno za upotrebu i lako se čisti", ističe Karen Watts.

3. Vrhunski aparat za espresso

"Ljubitelj sam kave, ali nisu svi aparati za kavu vrijedni svoje cijene. Nakon što sam potrošila znatnu količinu novca na 'vrhunski' aparat za espresso, pitala sam se je li se isplatilo, s obzirom na usputne troškove održavanja i stalne cikluse čišćenja", dodaje Karen Watts.