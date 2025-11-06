Close Menu

Kuhar otkrio savjet uz koji će okruglice biti mekane i sočne: U mljeveno meso dodajte jedan sastojak

Mljeveno meso je redovito na jelovniku, a od njega se pripremaju najukusnija jela, poput faširanih šnicli ili ćufti. Iskusnije domaćice sigurno misle kako više ne postoji nikakav trik kojim bi mogle poboljšati okus mesa, ali varaju se

Uvijek je dobro eksperimentirati i dodavati različite sastojke, jer oni mogu samo dovesti okus do savršenstva. Mnogi profesionalni kuhari dodaju jedno povrće u meso kako bi ono bilo što ukusnije.

Tajni sastojak zlata vrijedan: obični crveni luk

Taj tajni sastojak je najobičniji crveni luk. Nasjeckajte ga na kockice i lagano prepržite. Zbog prženja luk će postati mekan, blago hrskav i suptilno sladak, pa će mesu dati poseban šmek, prenosi N1.

Važno je zapamtiti da luk koji planirate dodati u mljeveno meso ne treba predugo stajati na štednjaku – povrće je potrebno samo lagano prepržiti.

Bonus trik: zašto je dobro dodati i naribani krumpir?

Osim crvenog luka, i naribani krumpir može poboljšati okus ćuftama i faširanim šniclima.

