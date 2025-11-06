Kuhar otkrio savjet uz koji će okruglice biti mekane i sočne: U mljeveno meso dodajte jedan sastojak

Uvijek je dobro eksperimentirati i dodavati različite sastojke, jer oni mogu samo dovesti okus do savršenstva. Mnogi profesionalni kuhari dodaju jedno povrće u meso kako bi ono bilo što ukusnije.

Tajni sastojak zlata vrijedan: obični crveni luk

Taj tajni sastojak je najobičniji crveni luk. Nasjeckajte ga na kockice i lagano prepržite. Zbog prženja luk će postati mekan, blago hrskav i suptilno sladak, pa će mesu dati poseban šmek, prenosi N1.

Važno je zapamtiti da luk koji planirate dodati u mljeveno meso ne treba predugo stajati na štednjaku – povrće je potrebno samo lagano prepržiti.

Bonus trik: zašto je dobro dodati i naribani krumpir?

Osim crvenog luka, i naribani krumpir može poboljšati okus ćuftama i faširanim šniclima.