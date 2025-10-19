KUGLANJE Mertojak deveti put zaredom u završnici međunarodnih natjecanja i s novom europskom medaljom!

Nakon održanih finalnih utakmica završen je tjedan međunarodnih kuglačkih natjecanja. I odmah jedan kuriozitet. U svim finalima Svjetskog, Europskog i NBC kupa u muškoj i u ženskoj konkurenciji nastupile su ekipe iz Njemačke. Ništa čudno, to je za njih jedan od nacionalnih sportova u koje izuzetno ulažu i od šest finala osvojili su pet. Izgubio je samo legendarni Zerbst te je novi svjetski klupski prvak Zalaegerszegi (HUN). Raindorf je osvojio Europa kup pobjedom nad Szegedom (HUN).

Što se tiče ženskih klubova iz Hrvatske, ŽKK Istra iz Poreča bila je druga u Europa, a ŽKK Mlaka iz Rijeke, treća u Svjetskom kupu.

Kod muškaraca Mertojak i Zadar su treći u Europa i NBC kupu a što je Zadru donijelo i plasman u 1. kolo Lige prvaka. Pored Zadra i Mertojaka u LP plasirao se i Zaprešić kao peti u Svjetskom kupu.

Mertojaku je ovo drugo sudjelovanje u završnici međunarodnih natjecanja ove godine (Final four Lige prvaka i Europa kup) što je uspjelo još samo dvjema u ovom trenutku najboljim svjetskim ekipama Zerbstu i Raindorfu.

Mertojaku je ovo i deveti uzastopni nastup u završnicama međunarodnih natjecanja (Svjetski, Europa i NBC kup i Liga prvaka) sa tri pobjede, jednim srebrom, dvije bronce i tri četvrta mjesta) pa je na poretku četvrto rangirana ekipa na Svjetskoj rang listi klubova, a daleko najuspiješniji amaterski klub.

Što se tiče nastupa na XXXVI. Europa kupu u Osijeku, Mertojak je u potpunosti ostvario svoj cilj, osvajanjem drugog mjesta u kvalifikacijama i plasmanom u 1. kolo Lige prvaka. Pokušalo se izbjeći Raindorfa u polufinalu, no to se nije dogodilo, Raindorf je ipak bio preveliki zalogaj, u borbi za brončanu medalju očekivalo se mađarskog Szegeda no oni su iznenadili vrlo jaku slovačku ekipu Trstena Starek koja je bila prva u kvalifikacijama i tako otežali Mertojaku priliku za medalju.

Međutim uz nevjerojatnu podršku Antitetra za vrijeme cijelog meča kuglači Mertojaka smogli su snage, volje i dišpeta, odigrali su sjajan meč i osvojili brončanu medalju. Još jednom, po ko zna koji put, pokazali su da kad im je najteže, znaju stisnuti zube, dati sve od sebe, svi za jednoga, jedan za sve. I to je Mertojak.

U prvom bloku vidjeli smo izvrsnu igru obje ekipe, Kovač i Muše, nakon tri dana teških nastupa, načeti ali sa vjerom u svoje mogućnosti, imali su odličan nastup no prevaga je ipak otišla na stranu vrhunskih igrača Konopke i Baranya, dok je Dimitrovski donio poen za Mertojak i sa razlikom od 24 više srušenih čunjeva za Mertojak, ulazi se u drugi blok uz vodstvo Trstene 2:1.

U drugom bloku Matić na Vargu, Totić na Ivancika i Pofuk na Sibala, pobjede Totića i Matića koji je doslovno uništio Vargu. Totić unatoč ozbiljnom zdravstvenom problemu sa dva vrhunska nastupa (686 i 679) zaslužuje sve čestitke.

Oni koji su osvojili zlatnu medalju su svakako navijači Mertojaka iz Antitetra, koji su stvorili urnebesnu atmosferu navijanjem za svoj Mertojak čime su im dali dodatnu snagu da izdrže i donesu prvu europsku medalju u ekipnim natjecanjima ove godine u Split.

Sve ono što je planirano, na čemu se radilo i tražilo, pobjeda nad Zaprešićem u prvenstvu nakon duge tri godine, medalja na Europskom kuglačkom prvenstvu i plasman u 1. kolo lige prvaka ostvareno je. Pored vaterpolista Jadrana evo ponovo po deveti put uzastopno kuglačka Liga prvaka u Splitu, još barem jedna luda kuglačka fešta.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Trstena Starek 5:3 (3755:3667):

A.Kovač-M.Konopka 0:1(639:651)

D.Dimitrovski-L.Juris/M.Starek 1:0 (587:556)

N.Muše-C.Baranj 0:1(645:652)

M.Matić-T.Varga 1:0(626:580)

I.Totić-Ivancik 1:0(679:622)

G.Pofuk-P.Sibal 0:1(579:606)