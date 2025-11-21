Kuglači Mertojaka otputovali u Mađarsku gdje igraju za plasman u četvrtfinale Lige prvaka

Unatoč lošem vremenu, kuglači Mertojaka krenuli su danas na put u Mađarsku gdje ih sutra u 13,00 u Szegedu u okviru 1/8 finala Lige prvaka očekuje ogled sa ekipom Szegedi TE.

Mađarska ekipa spada u sam vrh europskog i svjetskog kuglanja, na nedavno završenom Europa kupu u Osijeku bili su u finalu u kojem ih je pobijedio Raindorf iz Njemačke, dok je Mertojak bio treći.

Ždrijeb ih je spojio već po drugi put u Ligi prvaka, 2017. kad se Mertojak tek pojavio na međunarodnoj sceni, Szegedi TE pobijedio je u obje utakmice, u Splitu i Szegedu. Je li došao sad trenutak da upravo protiv ovog kluba, Mertojačani ostvare plasman u četvrtfinale Lige prvaka za sezonu 2025/26?

Podsjetimo, u ožujku Mertojak je u Morfeldenu u Njemačkoj nastupio na Final Fouru za sezonu 2024/25, što je bio njihov treći nastup u završnici Lige prvaka u posljednjih pet godina, što je impresivan rezultat splitskih kuglača.

U prvoj utakmici voditelj ekipe Paško Dragičević računa na Nikolu Mušu, Andreja Kovača, Ivana Totića, Dimitra Dimitrovskog, Marinka Matića, Gorana Pofuka u prvoj postavi, a tu su i Goran Žubrinić, Davor Zoković i Ljubomir Budić.

Šesnaestgodišnjaci Fran Kovač i Niko Dragičević još nemaju pravo nastupa u Ligi prvaka, ali su nedavno na prvenstvu Hrvatske u tandemu za U 19, iako među najmlađima ostavili odličan dojam, nakon kvalifikacija, u osmini finala ispali su protiv favorita iz Zaprešića, koji su kasnije i bili pobjednici, odigravši 1:1 u setovima, a u "pripetavanju" po šest kugli, Zaprešić je imao više sreće.

Zadrane isto tako očekuje nastup u Mađarskoj protiv pobjednika Svjetskog kupa, Zalaegerszegi, dok je Zaprešić domaćin Neunkirchenu iz Austrije.