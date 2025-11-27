Close Menu

Kuća na moru, ogromna plaća, oružje: Evo što sve ima uhićeni Andrija Mikulić

. Prema njegovoj imovinskoj kartici, ima veliku plaću, vrijednu nekretninu i impresivnu kolekciju lovačkog oružja...

Danas uhićeni Andrija Mikulić, koji je do današnje naprasne smjene obnašao dužnost glavnog državnog inspektora, ima impresivan popis imovine. Prema njegovoj imovinskoj kartici, ima veliku plaću, vrijednu nekretninu i impresivnu kolekciju lovačkog oružja, prenosi Index.

Plaća veća od 4.250 eura, kuća na moru...

Prema podacima koje je prijavio, Mikulić je na čelu Državnog inspektorata mjesečno zarađivao 4.257,96 eura. U njegovom je vlasništvu i kuća s okućnicom u Malinskoj na otoku Krku, ukupne površine 867 četvornih metara. Vrijednost kuće na moru, koju je stekao nasljedstvom, procijenio je na 411.440,71 eura.

Arsenal lovačkog oružja

Mikulić je prijavio i zavidnu zbirku vatrenog oružja. Njegova kolekcija uključuje pištolj Bernardelli (66 eura), dvije lovačke puške marke Crvena zastava (vrijednosti 398 i 398,17 eura), lovačku pušku Anschutz (464,53 eura) i lovačku pušku Benelli (530,89 eura).

Posebno se ističu tri puške marke Blaser, procijenjene na 1000, 2100 te čak 6.886,99 eura. Uz to, posjeduje i lovački revolver Rossi (159,27 eura), lovački pištolj (199,08 eura) te lovački izvlakač vrijedan 600 eura.

Dionice, skuter, ušteđevina...

Od pokretnina, smijenjeni HDZ-ovac vlasnik je skutera Piaggio Beverly vrijednog 4.870,93 eura. U svom portfelju ima i 23 dionice tvrtke Dalekovod d.d., čija je pojedinačna vrijednost procijenjena na 222,97 eura. Mikulić je također naslijedio i ušteđevinu u iznosu od 1300 eura.

