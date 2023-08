KRVAVI POHOD Skupina napadača pretukla goste kafića bejzbol palicama: "Bilo je puno krvi"

Prošle subote oko 21:30 u kafiću Nikolino u Đurđevcu dogodio se napad. Svjedoci događaja su za Podravski list ispričali da je u lokal upala skupina ljudi iz prigradskog naselja Stiska te kolcima i bejzbolskim palicama počela mlatiti sve prisutne goste.

Podravski piše da su se tragovi napada mogli vidjeti i nekoliko dana kasnije oko kafića u Međaškoj ulici. Uz sam kafić nalazi se jedan kolac korišten u napadu. Svjedok događaja prepričao je što se dogodilo.

"Sve se pretvorilo u pravu noćnu moru"

"Došlo je do obične svađe između gostiju kafića, a to je nešto što se događa kada se popije i nitko se nije previše zabrinjavao i uzbuđivao. No, u jednom trenutku došlo je i do fizičkog obračuna, nakon čega je društvo iz Stiske otišlo van.

Mislili smo da se situacija smirila i svi su se nastavili ponašati kao što se ponašaju subotom navečer, a onda se sve pretvorilo u pravu noćnu moru", ispričala je osoba koja je svjedočila nasilju u lokalu Nikolino.

"Pred kafić je došao auto s osobama naoružanim kolcima i bejzbol palicama"

"U jednom trenutku pred kafićem se zaustavio auto i iz njega su istrčale četiri osobe naoružane kolcima i bejzbolskim palicama. Među njima su bili i oni koji su ranije otišli iz kafića, a sjurili su se unutra i počeli mlatiti sve koji su im se našli na putu.

Udarali su ljude kolcima i palicama po glavi, rukama i nogama, nisu birali, a nakon iznenadnog napada su sjeli u auto i nestali. Mislili smo da je tu kraj i pozvali policiju", ispričao je svjedok za Podravski list.

Međutim, prije nego što je policija stigla, pred kafićem su se pojavila dva auta puna ljudi koji su krenuli u ponovni napad.

"Otišli su kada su završili svoj krvavi pohod"

"Ovaj put sigurno ih je bilo desetak i svi su imali palice i kolce u rukama. Ponovno su se sjurili unutra i počeli mlatiti sve koji su im se našli na putu. Gosti koji su se zatekli u kafiću su ozlijeđeni, sve je bilo puno krvi, a jedan koji je rukama branio glavu, tijelo mu je puno podljeva. Kad su završili svoj krvavi pohod, sjeli su u automobile i otišli, a i dalje nam nije svejedno", ispričao je svjedok događaja.

Svjedok govori da je vlasnik kafića nasilnicima koji su mlatili nenaoružane ljude zabranio dolazak, ali da više nikome nije svejedno i da su u strahu.

Iz PU koprivničko-križevačke rekli su kako su u subotu zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Đurđevcu u Međašnoj ulici. Izvijestili su da se i dalje provodi kriminalističko istraživanje o okolnostima ovog događaja.