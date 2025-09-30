Kruži puno pogrešnih prognoza. Ne stiže nikakav "Sibir" nego uobičajeno prvo jače jesensko zahlađenje

Posljednji dan rujna u Dalmaciji je donio sunčano, toplo, a ponegdje i vrlo toplo vrijeme. Najviša vrijednost izmjerena je na Hvaru, gdje je temperatura dosegla 25,6 °C, podaci su DHMZ-a. Slijede Dubrovnik – Gorica s 24,7 °C i Ploče s 23,8 °C. U Splitu je također bilo toplo – 23,3 °C na Resniku i 23,0 °C na Marjanu, dok je u Zadru izmjereno 23,2 °C.

U Dubrovniku temperatura je dosegla 21,9 °C, dok su Knin (21,4 °C) i Lastovo (21,3 °C) također imali ugodan rujanski dan. Zemunik kraj Zadra zabilježio je 21,2 °C.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za razliku od Dalmacije, ostatak zemlje imao je ranu jesen. Tako su unutrašnjosti Istre i sjeverozapadnu zemlje temperature bile ispod 15, a u Gorskom kotaru ispod 10°C u najtoplijem dijelu dana.

Jaka bura već puše podno Velebita, u Dalmaciji je najjača na sjevernom dijelu, ali u većini predjela još je slaba do umjerena.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao žuto upozorenje za srijedu za cijeli Jadran zbog bure u jačanju. Za Podvelebitsko primorje izdan je narančasti stupanj. Za četvrtak se za dio Dalmacije podiže na narančasti stupanj, a podno Velebita na crveni. Naravno, sve zbog bure koja će podno Velebita imati orkanske udare, a drugdje olujne udare.

Pred nama je hladni prodor koji će potrajati nekoliko dana. Ipak, srijeda će proći ili bez oborina ili sa slabim i vrlo prolaznim oborinama. Tako nas u srijedu očekuje promjenjivo uz izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja, a tek će ponegdje biti vrlo malo kiše. Puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka do olujna. Bura će u noći na četvrtak naglo ojačati. Bit će 2 do 3 stupnja hladnije u odnosu na srijedu.

Bit će to uvod u sunčan i hladan četvrtak. Puhat će jaka bura s vrlo jakim do olujnim udarima, a temperature će osjetno past. Tako će u najtoplijem dijelu dana većinom biti od 13 do 18°C. Zbog orografskih oblaka malo snijega bit će u planinama BiH i Crne Gore iznad 1500 metara, a pokoja pahulja može se dogoditi i na vrhovima Dinare i Kamešnice.

Slično će biti u petak, s tim da će najvjetrovitije biti ujutro, a drugi dio dana obilježit će značajni slabljenje bure. Jutro i večer će biti vrlo hladni za dio godine. Čak uz obalu tada temperature mogu ponegdje biti ispod 10°C. Čini se da će najhladnije biti u subotu ujutro kada u nekim kotlinama Dalmatinske zagore može biti slabog mraza.

Krajem subote zapuhat će jugo kao uvod u novu promjenu vremena koja stiže u nedjelju. Nedjelja će biti toplija, osobito ujutro, te je moguća povremena kiša. Radit će se o kratkotrajnoj promjeni nakon čega nas vjerojatno od ponedjeljka očekuju novi niz suhih dana.