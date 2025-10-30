Kruži nova financijska prevara: "Nije uobičajeno nuditi to telefonskim pozivom"

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorava na prijevaru u kojoj se hrvatskim građanima putem telefonskih poziva nudi ulaganje u okviru javne ponude dionica (engl. initial public offering – IPO) društva Emirates Global Aluminium (EGA). Pozivatelji se najvjerojatnije lažno predstavljaju kao zaposlenici društva cTrader te građane nagovaraju na uplatu novčanih sredstava kako bi mogli sudjelovati u IPO-u društva EGA.

Hanfa ističe da nije uobičajena praksa nuditi sudjelovanje u javnoj ponudi dionica putem telefonskih poziva. Osim toga, društvo EGA još nije službeno najavilo početak procesa javne ponude dionica. Nadalje, pozivatelji se predstavljaju kao zaposlenici društva cTrader i dovode građane u zabludu jer cTrader nije brokersko društvo već naziv softwarea koji brokerska društva inače upotrebljavaju kako bi svojim klijentima omogućila trgovanje na financijskim tržištima.

Hanfa poziva građane da budu oprezni i da ne uplaćuju novčana sredstva sumnjivim subjektima. Građanima se savjetuje da prije donošenja odluke o ulaganju u registrima Hanfe provjere koja su društva ovlaštena pružati investicijske usluge na području Hrvatske.

U slučaju potrebe za dodatnim provjerama ili informacijama građani se mogu obratiti Hanfi na telefonski broj 01/6173-200 ili putem e-mail adrese potrosaci@hanfa.hr.