Kruže lažne Netflixove SMS poruke, ne otvarajte poveznicu

Građanima u Hrvatskoj posljednjih dana stižu poruke koje izgledaju kao da ih šalje Netflix. U njima stoji upozorenje da je "zadnja uplata odbijena" i da će "račun biti suspendiran", uz poveznicu koja navodno vodi na stranicu za ažuriranje podataka, primjerice flix-secu.info. Takve poruke ne dolaze od Netflixa, nego od prevaranata koji pokušavaju doći do vaših osobnih i kartičnih podataka.

Netflix upozorava da nikada ne traži broj kreditne ili debitne kartice, podatke o bankovnom računu, lozinku ili bilo koje druge osjetljive informacije putem SMS-a ili e-pošte. Tvrtka također nikada ne traži plaćanje preko drugih web-stranica ili servisa. Ako poruka sadrži poveznicu koju ne prepoznajete, nemojte je otvarati. Ako ste je već otvorili, ni u kojem slučaju ne unosite nikakve podatke na toj stranici.

Lažna poruka obično izgleda vrlo uvjerljivo i često sadrži prijetnju da će račun biti ugašen ako odmah ne ažurirate podatke. Upravo stvaranjem osjećaja panike prevaranti navode korisnike da bez razmišljanja otvore poveznicu i unesu svoje podatke. Netflix ističe da nikada ne šalje poruke na takav način i da je riječ o pokušaju krađe identiteta, odnosno phishingu.

Ako primite ovakvu poruku, najbolje što možete učiniti jest da poveznicu ne otvarate i da na poruku ne odgovarate. Umjesto toga, otvorite Netflix isključivo ručno, upisivanjem netflix.com u preglednik ili putem službene aplikacije, i provjerite stanje svog računa. Sumnjivu poruku možete proslijediti Netflixovom timu za sigurnost na adresu phishing@netflix.com, a nakon toga je obrišite iz sandučića, piše Index.

Što ako ste već otvorili poveznicu ili unijeli podatke?

U slučaju da ste već otvorili poveznicu ili unijeli osobne podatke, odmah promijenite lozinku za Netflix i postavite novu, snažnu i jedinstvenu lozinku koju ne koristite ni na jednom drugom servisu. Ako ste iste podatke koristili i na drugim stranicama, promijenite i te lozinke. U slučaju da ste unijeli broj kartice ili druge podatke o plaćanju, odmah kontaktirajte svoju banku jer podaci mogu biti ugroženi. Također, pošaljite primjerak poruke ili poveznice Netflixu na navedenu adresu kako bi mogli poduzeti daljnje korake.

Poruke koje tvrde da je uplata odbijena i traže hitnu nadopunu podataka, a vode na stranicu koja nema nikakve veze s domenom netflix.com, gotovo su sigurno pokušaj prijevare. Takvu poruku ne treba otvarati ni odgovarati na nju, već je prijaviti Netflixu, a ako su podaci već uneseni, potrebno je odmah promijeniti lozinku i kontaktirati banku.