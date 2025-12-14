Krstulović Opara: "Jel vam sad jasno, gamadi?"

Nakon, kako navodi, "otvorenih i jakih reakcija na jugoslovenske provokacije" na prosvjedima u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, Andro Krstulović Opara suočio se s, prema vlastitim riječima, "brojnim usklađenim napadima" koji su, ističe, iskrivili njegovu poruku.

"Svi su, do jednoga, iskrivili moju poruku kako bi oni nametnuli tezu kojom eto i umjereni HDZ je protiv antifašizma i odgovoran za 'puštanje duha ustaštva iz boce'", poručio je.

Naglašava kako je jasno prozvao "neustavnima i nezakonitima samo jugoslovensku gamad" koja je, prema njegovim riječima, prosvjedovala s "provokativnim simbolima, zastavama i porukama".

Što je, kako tvrdi, zapravo poručio

Krstulović Opara navodi da njegova kritika nije bila usmjerena na sve sudionike prosvjeda, već isključivo na one koji su, kako kaže, pozivali na "ujedinjenje svih balkanskih zemalja bez granica i nacija", "za jedan jugoslovenski jezik i jednu borbu", rušenje hrvatskog turizma i demokracije te "uklanjanje slobodnog tržišta i uništavanje kapitalizma".

"Nisam prozvao nikoga od onih brojnih koji su bili tamo u slobodnim prosvjedima, u slobodnim hrvatskim gradovima sa slobodnom demokratski izabranom vlašću, a koji su poštivali hrvatske zakone i državu te ustavni poredak", ističe.

"Moja poruka je bila prezir prema jugoslovenima!", dodaje.

Medijski napadi i, kako tvrdi, kultura otkazivanja"

Opara navodi da su ga pojedini mediji i komentatori nazivali "loše odgojenim glupanom" i "čovjekom kojemu je bolest poremetila um", što vidi kao dio šireg obrasca.

"Sve u namjeri za ocrnjivanjem mene osobno – baš kako to rade njihovi mentori koji i provode kulturu otkazivanja i medijsko ubijanje čovjeka", tvrdi.

Dodaje kako su se upravo oni koji su ga napadali "osjetili prozvanima" i da su se, kako kaže, "osjetili Jugoslovenima".

Povijesne i političke polemike

U svom istupu podsjeća i na ranije sukobe u javnosti, navodeći da su ga vrijeđali oni koji su potpisivali "Deklaraciju o zajedničkom jugoslovenskom jeziku", koji su ga, kako kaže, ismijavali zbog govora u Saboru o obilježavanju 1100 godina Splitskih crkvenih sabora i Hrvatskog Kraljevstva te zbog inicijative za proglašenje Dana hrvatske zastave.

"Isti oni koji se sprdaju i vrijeđaju hrvatske domoljube na sve načine ili nam poručuju 'Jebo vas Vukovar'", navodi.

"Eto, ta jugoslovenska ekipa se otkrila i jasno legitimirala jer su se osjetili prozvanima. I uvrijeđenima", poručuje.

Izjave za Globus

Dio svojih stavova Krstulović Opara iznio je i u intervjuu za Globus. U tom kontekstu podsjetio je na svoju poruku s društvenih mreža:

"Protuustavni i protuzakoniti ste, antife i ostale škovace! Umukli ste, je li, gamadi jugoslovenska!? E pa ne ćete!"

U intervjuu je ustvrdio da ne smatra kako je došlo do radikalizacije društva. "To je, prema njemu, napuhana priča, i to od ljevice, koja mora izmisliti takozvane ustaše da bi živio i funkcionirao takozvani antifašizam."

Dodao je i da "ekstremne desnice u Hrvatskoj nema", ističući da "nijedna parlamentarna stranka nije ekstremna" te da "ekstremne desnice unutar HDZ-a nema".

Na optužbe da je uvrijedio sve antifašiste odgovorio je da to nije točno. „Ja sam otvoreni antifašist churchillovskog tipa, ali prezirem Jugoslavene“, rekao je.

"Ja sam prozvao Jugoslovene, koji su demonstrirali sa svojim jugoslavenskim zastavama, tražili balkansku federaciju i zazivali jedinstveni jezik i borbu u regionu", naglasio je.

Zaključio je kako je, svjestan da "umjerena reakcija ne bi došla do izražaja", "namjerno jasno i ne štedeći prozvao Jugoslovene", poručivši: "E, ne će te."