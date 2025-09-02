Kroz prozor Bijele kuće bačena crna vreća. Što je unutra?

Prizor zabilježen u Bijeloj kući izazvao je veliki broj reakcija na društvenim mrežama.

Na snimci od ponedjeljka, koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako netko izbacuje tamnu vrećicu s drugog kata Bijele kuće, u neposrednoj blizini sigurnosno ograničenog područja, a to bi predstavljalo kršenje protokola, prenosi Dnevnik.hr.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ni Bijela kuća ni Tajna služba nisu komentirale događaj, a korisnici društvenih mreža iznijeli su različite teorije - od incidenta s načinom odlaganja otpada do nagađanja o prikrivanju sigurnosnog incidenta.

"Javnost zaslužuje odgovore, barem iz sigurnosnih razloga", jedan je od komentara.

Incident se dogodio u trenutku kada se sve više raspravlja o zdravstvenom stanju Donalda Trumpa.

Nagađanja su naglo porasla nakon što je prije više od dva tjedna tijekom javnog nastupa na Trumpovoj ruci uočen hematom, na što Bijela kuća nije izravno odgovorila.

U srpnju je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila da Trump boluje od kronične venske insuficijencije, cirkulacijskog stanja koje uzrokuje oticanje nogu.

Suradnici inzistiraju da je sposoban za obnašanje dužnosti, iako su fotografije na kojima se vide njegove natečene noge samo dodatno potaknule rasprave na internetu.