Krovinović o zvižducima: "Meni nije lako, kamoli djetetu od 18 godina..."

Jedan od ključnih igrača Bijelih je, kao i mnogih sezona dosad, Filip Krovinović. Iskusni veznjak gostovao je u podcastu Iza Pjace gdje se osvrnuo na brojne detalje iz svoje karijere.

Jedna od tema bili su i navijači na Poljudu, konkretno zviždanje publike i kako to utječe na mlade igrače.

Krovinović je poručio:

"Kada ti tribina krene zviždati u 5. minuti, meni nije lako, a kamo li djetetu od 18 godina. Naravno, teže je uz zvižduke, ali da si nogometaš i da moraš pregrmjeti, moraš. Slaven Bilić je dobro rekao da je Hajdukov dres težak tonu. Ljudi će raditi što žele i na nama je da njihove zvižduke pretvorimo u pljesak."

"Uvijek je bolje kad ti plješću i kad ti hvale nego kad te kude i kad ti zvižde. To je tako, znamo grad Split i ljude koji navijaju za Hajduk. Moraš biti jak u glavi, jer ako nisi, u bilo kojem poslu, bit će ti teško. Zato smo mi stariji tu da pomognemo mladima. Svjestan si da će biti toga, koncentriraj se, tu smo, sve što je loše ide na nas, a loše na tebe. Mi ćemo stati iza tebe", zaključio je.