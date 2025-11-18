Kronologija stravičnog zločina u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu

Županijsko tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) podnijelo je Županijskom sudu u Mostaru prijedlog za određivanje pritvora 33-godišnjem Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za brutalno ubojstvo Aldine Jahić. Tereti ga se za teško ubojstvo ženske osobe te za neovlašteno držanje oružja, prenosi Index.

Kronologija stravičnog zločina

Tužiteljstvo je detaljno opisalo događaje koji su prethodili ubojstvu, navodeći kako je Kalajdžić prvo napao, a zatim i usmrtio nesretnu djevojku.

"Osumnjičeniku Anisu K. stavlja se na teret da je dana 16. studenog 2025. godine oko 18:00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj" navodi se u priopćenju Tužiteljstva HNŽ-a.

"Oštećena je zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela 'T.', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran 'B.' i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta", stoji u priopćenju.

Razlozi za određivanje pritvora

Kako su pojasnili, pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičenik ponoviti kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža. Kao razlog navode i izvanredne okolnosti s obzirom na to da je riječ o posebno teškom zločinu, uzimajući u obzir način počinjenja i posljedice.

Smatraju da bi njegovo puštanje na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda, "budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih kaznenih djela - ubojstava na štetu žena".

Otprije poznat pravosuđu

Iz Tužiteljstva su također podsjetili kako su protiv Kalajdžića već ranije podigli optužnicu zbog produženog kaznenog djela ugrožavanja sigurnosti. Ta je optužnica potvrđena na Općinskom sudu u Mostaru 15. svibnja ove godine te je bilo zakazano i ročište radi izjašnjenja o krivnji.

Tužiteljstvo, u suradnji s MUP-om HNŽ-a, nastavlja s poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo kazneno djelo.