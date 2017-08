Tweet on Twitter

U Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a u Splitu pri kraju su zalihe krvi, ima ih još za najviše dan i pol. Ova količina nije dovoljna za transfuzije koje se moraju napraviti u bolnici na Firulama.

– Zalihe su smanjene zbog manjeg broja darivatelja. Izostale su neke terenske akcije, bio je loš odaziv darivatelja i ova količina koju sada imamo jednostavno nije dovoljna. Najviše nam trebaju A+ i 0+ krvne grupe, a nedostaje i RH- grupa – rekla je pročelnica Zavoda, dr. Jela Mratinović Mikulandra za Index.

– Danas i sutra radit ćemo produljeno, od 7:30 do 18 sati kako bi svi koji to žele mogli doći i darovati krv. Situacija nije dobra ni u ostalim centrima, tako da si ne možemo međusobno pomagati, što inače radimo. Moramo lokalno reagirati – rekla je dr. Mratinović Mikulandra. Dodala je i kako u splitskom KBC-u zasad nije odgođena nijedna operacija, ali da će doći i do toga ako ne bude odaziva.

Povećana potrošnja krvi

– Jučer smo izdali preko sto doza krvi. Velikim dijelom, gotovo 20 posto, riječ je o turistima koji dođu na odmor pa im se nešto dogodi. Na ovim vrućinama krvarenja iz probavnog trakta svakodnevna su pojava. Zatim su tu različite nesreće, prometne nesreće i ranjavanja. Također je povećan broj malignih bolesti krvotvornih zrnaca, a takvi pacijenti zahtijevaju svakodnevnu terapiju – objašnjava pročelnica splitskog Zavoda za transfuzijsku medicinu.

Svi građani u dobi od 18 do 65 godina mogu darovati krv. Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama radit će danas i sutra produženo, od 7:30 do 18 sati. Svi građani su pozvani da dođu darovati krv, piše Index.

