Drugačiji Advent: Pekao se soparnik, radio štrudel, mosorski čaj, a Djed Božićnjak je svoj djeci dao poklon

Žrnovnica je sinoć živjela u pravom božićnom duhu. Posljednji vikend prije Božića okupio je velik broj mještana i gostiju koji su ispunili Baštu u srcu mjesta, a „Božićna štorija“ u organizaciji udruge Žrvanj još jednom se pokazala kao pun pogodak.

Već od kasnog poslijepodneva Bašta je bila prepuna djece, roditelja, baka i djedova. Posebno uređen prostor, bogata rasvjeta i božićne dekoracije stvorile su toplu, gotovo bajkovitu atmosferu kakva se rijetko viđa na javnim prostorima. Kako je pala noć, dojam je bio još snažniji, a mnogi su komentirali da Žrnovnica izgleda „kao iz filma“.

Najmlađe je oduševio nastup Čarobnih animatora, uz pjesmu, ples i interakciju s djecom. Smijeha i veselja nije nedostajalo, a kulminacija dječjeg dijela programa bila je podjela besplatnih darova. Djed i Baka Božićnjak strpljivo su dijelili poklone, fotografirali se s mališanima i dodatno zagrijali blagdansku atmosferu.

Roditelji nisu skrivali zadovoljstvo.



„Djeca su presretna, a to je najvažnije. Sve je bilo lijepo organizirano, bez nervoze i stresa. Ovakvi događaji stvarno puno znače zajednici“, rekla nam je jedna majka iz Žrnovnice.



Slično razmišljaju i drugi roditelji koji su isticali dobru organizaciju i toplu atmosferu u kojoj su djeca mogla bezbrižno uživati.

Kako je večer odmicala, program se prirodno prebacio na odrasle. DJ Payo zagrijao je atmosferu glazbom, a posebnu pažnju privlačila je Nensi Očasić iz Gata koja je cijelo vrijeme pekla pravi poljički soparnik na tradicionalan način. Mirisi su se širili Baštom, a redovi ispred mobilnog komina najbolje su govorili koliko je ova ponuda bila pun pogodak.

Uz soparnik, bakalar, grill i bogat izbor pića, druženje se nastavilo do kasnih večernjih sati. Razgovori, smijeh i pjesma ispunili su prostor, a mnogi su se složili kako je Žrnovnica sinoć dobila jednu od najljepših božićnih večeri posljednjih godina.

„Ovo je večer koju ćemo dugo pamtiti. Sve je bilo na razini, a najljepše je vidjeti zadovoljna lica djece i roditelja“, poručili su iz udruge Žrvanj, uz zahvalu Mjesnom odboru Žrnovnica i Turističkoj zajednici grada Splita.

