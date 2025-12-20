Albina, Vanessa Mioč i fra Marin Karačić otvorili Advent na Pjaci molitvom i pjesmom

Pjaca će narednih dana postati mjesto susreta, pjesme i zajedničkog blagdanskog doživljaja, uz raznovrstan glazbeni program koji spaja duhovnost, tradiciju i popularnu glazbu.

Advent na Pjaci tako je otvoren u posebnoj i emotivnoj atmosferi koncertom duhovne glazbe. Prije nego su se popeli na pozornicu, Albina, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić i članovi banda Adeo, zajedničkom su molitvom blagoslovili koncert i sve koji sudjeluju u njemu.

„Svaki put se pomolimo prije koncerta jer smo u službi i želimo biti što čišći mediji kroz koji će Bog djelovati“, rekao nam je fra Marin Karačić i naglasio kako mu je jako drago vidjeti da se Isus vraća u Advent.

„Ne znam kako o se dogodilo da smo sve živo utrpali u vrijeme Došašća, a Isusa smo stavili sa strane. Jako mi je drago da zajedno možemo pjevati, slaviti Boga i iščekivati njegovo rođenje“, rekao je i poslao poruku svim ljudima dobre volje: „Možemo jesti, piti, pjevati i činiti dobra djela, ali ako nam u centru nije Krist, onda to nije Advent nego obično okupljanje“, zaključio je fra Marin.

S njim je pozornicu dijelila i dobro poznata Albina Grčić koja je rekla kako je ovakvo nešto bilo baš potrebno gradu Splitu:

„Drago mi je da je Grad prepoznao tu potrebu. Iznenadila sam se brojem ljudi, jer sa Splićanima nikad ne znaš što očekivati! Mislim da smo uspjeli prenijeli pravu vrijednost Božića!“

Vanessa Mioč kazala je kako se uvijek rado vraća Splitu slaviti Gospodina.

„Pjaca je večeras pjevala s nama u glas i to je jako lijep pokazatelj da ljudi nisu zaboravili što je bit Božića.“, rekla je Vanessa i poručila ljudima da budu hrabri: „Svi smo jednako pozvani Isusu, bez obzira koliko se nekad osjećamo udaljeni od Njega. Dođite k Njemu i on će biti jako sretan.“

Publika se zadnje subote prije Božića okupila pod svjetlima Adventa, zastala na trenutak i prepustila se glazbi koja podsjeća na ono bitno – zajedništvo, mir i blizinu. Pjaca je večeras bila prostor susreta i topline, upravo onakav kakav blagdani trebaju biti.

Vanessa Mioč je pred kraj koncerta predstavila sve članove banda Adeo i zahvalila gradu Splitu što je omogućio ovakav koncert i druženje na Pjaci.

Već u nedjelju, 21. prosinca u 19 sati, na Pjaci nastupa Gradska glazba Stjepan Radić.

„Sve vas srdačno pozivam na koncert Gradske glazbe Stjepan Radić iz Žrnovnice. Uz naš orkestar također će nastupiti gudački ansambl Grandiozo, te solistice Ana Bosančić i Natalija Biačenko. Veselimo se vašem dolasku.“, rekao nam je uoči koncerta dirigent Gradske glazbe Stjepan Radić, Damijan Grubić, nagovještajući svečanu večer ispunjenu tradicijom i prepoznatljivim zvukom blagdanskog Splita.

Osim večeri, i nedjeljno jutro u Splitu će biti ispunjeno sadržajima, prvenstveno onima za djecu. Radionice, nastupi, predstave u Đardinu, na Mertojaku i Prokurativama, a na Pjaci u 11 sati koncert „Veselje ti navješčujem“. Detaljniji program možete pogledati na advent.split.hr