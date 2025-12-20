FOTOGALERIJA Ovako Sinj izgleda kroz objektiv građana

U sklopu programa Adventa u Sinju, Turistička zajednica grada Sinja u suradnji s lokalnim fotografima organizira besplatnu petodnevnu foto-radionicu pod nazivom „Sinjska fotogalerija“.

Riječ je o radionici namijenjenoj svim ljubiteljima fotografije starijima od 12 godina, koji žele otkriti novi pogled na grad Sinj i njegovu okolicu kroz objektiv fotoaparata. Sudionici će imati priliku učiti i stvarati u društvu iskusnih i renomiranih sinjskih fotografa: Berislav Alebić, Ivan Alebić, Petar Malbaša, Roko Pavlinušić i Željko Zrnčić.

Cilj radionice je potaknuti sudionike da kroz fotografiju interpretiraju poznate i manje poznate motive grada, stvarajući jedinstvenu vizualnu priču Sinja u blagdanskom ozračju. Odabrani radovi svih polaznika predstavljeni su danas na završnoj izložbi.