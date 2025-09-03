KRKA NAS POVEZUJE Volonteri udružili snage radi očuvanja prirode

Tijekom sedam dana dvadeset tri volontera, članova ronilačkih udruga i akademske zajednice i ljubitelja prirode iz Hrvatske i regije, udružila su snage kako bi pridonijeli očuvanju vrijednosti rijeke Krke.

Aktivnost čišćenja provedena je na više lokacija: oko jezera Brljan, podno Bilušića buka, na širem području Roškog slapa, sve do brzaca i riječnih tokova kod Marasovina. Da bi uklonili otpad, volonteri su ronili, vozili kanue i hodali uz obalu, a akciju su pratili i osiguravali članovi Hrvatske gorske službe spašavanja i čuvari prirode. Na nekim dijelovima terena, poput hladnih i brzih tokova ili dijelova prekrivenih granjem i balvanima, čišćenje je bilo posebno zahtjevno, no upornost i timski duh pokazali su kolika je snaga volonterstva.

Boravak u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima pružio je priliku za druženje i edukaciju. Nakon jutarnjih akcija, volonteri su posjećivali prirodne i kulturne znamenitosti toga prostora, poput Bilušića buka, Manojlovačkog i Roškog slapa, Arheološke zbirke, Hrama prirode i Vrela života, Burnuma, Skradina i Skradinskog buka.

Motivaciju su pronalazili u ljubavi prema prirodi, želji da doprinesu njezinu očuvanju i osjećaju zajedništva. „Osjećali smo ponos zbog toga što pomažemo Krki i bili počašćeni srdačnim dočekom i odličnom organizacijom“, poručili su sudionici programa.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ zahvaljuje volonterima i partnerima – HGSS-u Stanici Šibenik, DVD-u Dubravice, HEP – HE Miljacka, svima onima koji su podržali ovu akciju. Njihova predanost i pozitivna energija pokazuju kako zajedničkim snagama možemo čuvati prirodu.

„Pozivamo posjetitelje i lokalno stanovništvo da slijede njihov primjer: Krka je krvotok naše županije i zato trebamo paziti gdje odlažemo otpad jer smo svi povezani vodenim tokovima. Samo odgovornim ponašanjem možemo očuvati čistoću i bioraznolikost ove rijeke za generacije koje dolaze“, istaknula je ravnateljica JU „NP Krka“ Nella Slavica.

Volonterski programi u Nacionalnom parku „Krka“ provode se kroz Eko kampus „Krka“ u Puljanima, koji je razvijen kao edukativno-prihvatni centar za uključivanje građana u aktivnosti zaštite prirode. Programi se temelje na Zakonu o volonterstvu, a omogućuju volonterima sudjelovanje u očuvanju okoliša, edukaciji i istraživanjima. Time se potiču društveni, gospodarski i ekološki razvoj područja i osobni i profesionalni rast volontera, posebno mladih.