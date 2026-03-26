KRIŽNI PUT KROZ ZAGORU Splitski studenti dva dana pješačili po kršu, oglasio se i Thompson

Sve popularniji Planinarski križni put, u svom 23. izdanju u organizaciji splitskog Studentskog katoličkog centra, ove je korizme okupio oko dvjesto mladih koji su tijekom dva dana prepješačili pedesetak kilometara kroz područje Šibenske biskupije, točnije od Oklaja do Čavoglava.

Jedinstvena ruta i duhovni sadržaj

Dvodnevno hodočašće započelo je u Lukaru, a završilo u Čavoglavama. Sudionici su noć proveli u školskoj dvorani u Drnišu, dok ih je ruta drugoga dana vodila preko Otavica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizatori svake godine osmišljavaju novu trasu, pa se, kako ističe predsjednik Studentskog katoličkog centra Split Jakov Mikulić, još nije dogodilo da se isti križni put ponovi na istoj lokaciji.

Tijekom puta sudionici su se zaustavljali na četrnaest postaja križnog puta, među kojima je ove godine bila i drniška Gradina.

Sudionike vodio povjesničar

Uz molitveni i duhovni program, hodočašće je imalo i edukativnu dimenziju. Sudionike je putem vodio povjesničar umjetnosti i asistent na Filozofskom fakultetu u Splitu Frane Prpa, koji je pružio stručni uvid u kulturno-povijesne lokalitete na ruti.

Iz Studentskog katoličkog centra ističu kako Planinarski križni put nije samo fizički izazov, već i duboko duhovno iskustvo.

Izazov koji gradi zajedništvo

„Riječ je o dvodnevnom hodu tijekom kojeg se obilazi četrnaest sakralnih i kulturnih lokaliteta, a svaka postaja prati razmatranje pojedine postaje križnog puta. To nije tek planinarenje, već susret ljudi koji kroz molitvu, pjesmu i razmatranje žele produbiti svoju vjeru“, poručuju organizatori.

Sudionici se pritom suočavaju s fizičkim naporima, dugim hodanjem, umorom, vremenskim neprilikama i skromnim uvjetima smještaja, no upravo takvi izazovi, ističu, doprinose razvoju strpljenja, poniznosti i zajedništva.

Oglasio se Thompson

Na događaj se osvrnuo i pjevač Marko Perković Thompson, koji je putem društvenih mreža uputio riječi podrške sudionicima i organizatorima.

„Hvala svima koji su pomogli na bilo koji način da ovo prođe ovako lijepo“, poručio je uz fotografije s Križnog puta.