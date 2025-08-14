"Kriv sam, vodite me": Lijepa policajka iz Dalmacije postala hit na TikToku

Na TikTok profilu @photosedo osvanula je snimka troje hrvatskih policajaca koji hodaju gradom. Češki tiktokeri u opisu su dodali: "Policija u Hrvatskoj ide na intervenciju." Čini se da je pažnju snimatelja videa, kao i brojnih komentatora, privukla policajka, a komentari su se odmah počeli redati, prenosi Index.

Video nastao u Šibeniku

U komentarima su se javili mahom Hrvati koji su otkrili da je video nastao u Šibeniku, a komentara na izgled policajke nije nedostajalo. "Uživo još i ljepša", "Još bolji uživo... Nek me zaustavi. Zadnji put kad su me zaustavili, poboljšali su mi večer", pisali su oni koji su se s ovom trojkom već susreli.

"Ja bih ju pitao da me uhiti", "Hapsi me", "Kriv sam, vodite me", "Opasna", nizali su se komentari pratitelja kojima se video svidio.