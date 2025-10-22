Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati

Čini se da Krim Tim 2 zapravo nikad nije završio, samo je prešao iz televizijskog programa u stvarni život. Leon Lučić redovito brine da publika ne zaboravi tu seriju, a nekadašnji policijski inspektor s vremena na vrijeme pojavi se u medijima. Čim ga vidimo prisjetimo se legendarnih scena, koje su se do danas reprizirale na RTL2 kanalu. Kako doznaje Index, zbog Leona ih više neće prikazivati.

Krim Tim 2

K.T. 2 - Pravda na zadatku, poznatija pod nazivom Krim Tim 2, hrvatska je krimi serija emitirana na RTL-u od 14. svibnja 2007. do 29. kolovoza 2008. godine. Serija je nastala u koprodukciji Constantin Entertainment GmbH i Ring Multimedije, a u više od 100 epizoda gledali smo Leona i ekipu u akciji.

Glavni likovi su policijski inspektori Leon Lučić, Ivan Primorac i Vesna Kozar, koji su tu dužnost obavljali i u stvarnom životu (LOL). U prvih 55 epizoda umjesto Vesne pojavljuje se glumica Dunja Sepčić, koja igra policijsku inspektoricu Anju Morić.

Istražuju zločine od otkrića do uhićenja

Svaka epizoda donosi zaseban kriminalistički slučaj koji istražuju policijski inspektori, a priča se prikazuje u stilu "lažnog dokumentarca", što znači da je prikazana kao da se temelji na stvarnim događajima i forenzičkim istraživanjima. Ovakav pristup davao je seriji poseban osjećaj autentičnosti, jer se gledatelji mogu u potpunosti uživjeti.

Snimljena je jedna sezona sa 159 epizoda, koje traju između 20 i 25 minuta. Radnja se odvija u Zagrebu i okolici, a u svakoj epizodi troje policijskih inspektora istražuje zločine, od otkrića do uhićenja. Inspektori prvo otkrivaju zločin, obilaze mjesto s forenzičarima, ispituju svjedoke, a uz malo drame uvijek otkriju počinitelja.

"Ljigo ljigava"

Iako je serija često kritizirana zbog loše glume i improviziranih dijaloga, upravo te trenutke publika najviše pamti. Scena u kojoj Leon Lučić, u svom prepoznatljivom stilu, viče "Znaš šta, majmune ćelavi?", ili trenutak kada Primorac nespretno pokušava izvući informacije od svjedokinje uz komentar "Očajni samac koji š njom želi izaći na večeru", urezani su svima u pamćenje.

Tu je i scena u kojoj otac žrtve na vijest o smrti reagira s: "Ajooooj", koja se provlači mrežama kao najlegendarnija. Spominje se i Leonova izjava "ljigo ljigava" kojom je pokušao zastrašiti policajca.

Zbog Leona više neće biti repriza

Reprize serije mogle su se gledati na televiziji u jutarnjem terminu, a doznajemo da se više neće prikazivati zbog pucnjave u kojoj je u srijedu, 22. listopada, sudjelovao Leon Lučić. "Reprize serije Krim Tim 2 - Pravda na zadatku više se neće prikazivati na kanalu RTL2", potvrdili su iz RTL-a.