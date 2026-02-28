KRENUO PROTUNAPAD IRANA Izrael proglasio izvanredno stanje

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli napade na Iran, što predstavlja veliku eskalaciju nakon tjedana pregovora između američkih i iranskih dužnosnika o iranskom nuklearnom programu.

Predsjednik Donald Trump u videu objavljenom na društvenim mrežama potvrdio je da su Sjedinjene Države započele „veliku i kontinuiranu” vojnu kampanju u Iranu kako bi spriječile, kako je rekao, „vrlo opaku, radikalnu diktaturu da ugrožava Ameriku i naše ključne nacionalne sigurnosne interese”.

„Uništit ćemo njihove rakete i sravniti njihovu raketnu industriju sa zemljom”, poručio je Trump.

Iran već dugo tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo civilne prirode. Iranski državni mediji objavili su da se zemlja priprema za „razoran odgovor” na napade.

Američka vojska planira nekoliko dana napada, rekla su dva izvora za CNN, a jedan dužnosnik opisao ih je kao „ne mali udar”. Ranije je izraelski ministar obrane Israel Katz napad nazvao „preventivnim udarom”, dok je u Izraelu proglašeno izvanredno stanje.

Napad je bio usmjeren na iranske balističke rakete i lansere projektila koje Izrael smatra ozbiljnom prijetnjom. Nije jasno ima li žrtava.

Iran je zatvorio svoj zračni prostor, rekao je glasnogovornik organizacije civilnog zrakoplovstva Majid Akhavan, prema medijima povezanim s državom. Također su zatvorene škole i uvedena je nastava na daljinu, izvijestili su iranski mediji.

Videozapisi koje je CNN geolocirao i verificirao pokazuju dim iznad glavnog grada Teherana. Prema državnoj agenciji Fars, napadi su prijavljeni i u iranskim gradovima Isfahanu, Qomu, Karaju i Kermanshahu.

Otprilike dva sata nakon napada Izrael je izdao prvo upozorenje na dolazak projektila iz Irana.

Obavijest izraelskog Zapovjedništva za civilnu zaštitu poslana je izravno na mobitele građana uz upozorenje da se u tom području u sljedećih nekoliko minuta očekuju sirene te da se pripreme za odlazak u skloništa.

Izraelska vojska objavila je da je identificirala projektile lansirane iz Irana prema Izraelu.

„U ovom trenutku izraelsko ratno zrakoplovstvo djeluje kako bi presrelo i napalo prijetnje gdje je to potrebno”, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).

Nakon napada na Iran Izrael je proglasio izvanredno stanje zbog očekivane odmazde. Zapovjedništvo za civilnu zaštitu zatvorilo je i zračni prostor te naredilo da se u zemlji odvijaju samo nužne aktivnosti.