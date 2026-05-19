Kreće veliki projekt u Klisu: obnova važne ceste i uređenje prilaza Kliškoj tvrđavi vrijedni oko 2,5 milijuna eura

Predstavnici Županijske uprave za ceste Split održali su danas koordinacijski sastanak s načelnikom Općine Klis Jakovom Vetmom, predstavnicima HEP-a i Vodovoda i kanalizacije Split, a glavna tema bila je završetak radova na Megdanu te nastavak uređenja dijela lokalne ceste LC 67074 i prilaza Kliškoj tvrđavi popločavanjem granitnim kockama.

Istodobno se provode aktivnosti vezane uz otkup zemljišta za rekonstrukciju lokalne ceste LC 67074, odnosno Ulice Petra Kružića, koja se smatra jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Općine Klis.

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Riječ je o zajedničkom projektu Županijske uprave za ceste Split, Općine Klis, Vodovoda i kanalizacije Split te HEP-a, kojim je predviđena rekonstrukcija oko 1,5 kilometara prometnice.

Projekt uključuje izgradnju moderne prometne infrastrukture s kolnikom širine 5,90 metara, nogostupom širine 2,2 metra, sustavom oborinske odvodnje, javnom rasvjetom, vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te polaganjem 20 kV elektroenergetskog kabela.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije, zajedno s popločavanjem dijela ulica Iza Grada i Petra Kružića u centru Klisa, iznosi oko 2,5 milijuna eura. Početak radova planiran je krajem ove godine.

Iz Općine Klis ističu kako se zajedničkim ulaganjima i koordinacijom svih uključenih institucija nastavlja sustavno poboljšavanje prometne infrastrukture, sigurnosti svih sudionika u prometu i kvalitete života stanovnika, uz dodatno uređenje prostora oko jedne od najvrjednijih kulturno-povijesnih znamenitosti Dalmacije – Kliške tvrđave.