GORIT ĆE POLJUD Evo kada kreće prodaja ulaznica za ogled Hajduka i Rijeke

Nogometaši Hajduka će, nakon pobjede u Maksimiru, na Poljudu u nedjelju 30. srpnja s početkom u 21:05 sati protiv Rijeke igrati susret 2. kola SuperSport HNL. Prva je to službena utakmica Bijelih na Poljudu u novoj natjecateljskoj sezoni. Prodaja ulaznica za taj dvoboj započinje u ponedjeljak u 10 sati.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kao što je i najavljeno prilikom prodaje pretplata, cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice u aktualnoj sezoni bit će povećane te se samom tom činjenicom još više isplati biti pretplatnik. Hajduk nije mijenjao cijene pretplata u odnosu na prošlu sezonu. Do sada je prodano gotovo 11.000 pretplata, a broj pretplatnika je na današnji dan gotovo 30% veći u odnosu na prošlu sezonu, otkrivaju iz HNK Hajduk Split.

Još jednom ističemo kako naši članovi koji su se učlanili ili produžili članstvo u 2023. godini imaju pravo na popust prilikom kupnje sezonske pretplate. Ako još uvijek nisi, učlani se i iskoristi 12% članskog popusta na https://hajduk.hr/klub/clanstvo.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na hajduk.mojekarte.hr

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove)

Radni dan: 08 do 20 sati

Subota: 09 do 14 sati

Nedjelja: 15 do 21 sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Makarska

5) Hajduk Fan shop Zadar

6) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 17 sati - u slučaju da ostane ulaznica

"Kako bi izbjegli stvaranje gužvi i čekanje u redovima preporučujemo Vam najlakši i najjednostavniji način za kupnju ulaznice putem platforme hajduk.mojekarte.hr. Isto tako, pozivamo navijače da ne čekaju zadnji trenutak za kupnju ulaznica na kućicama jer postoji mogućnost da neće svi na vrijeme stići na utakmicu", upozoravaju iz HNK Hajduk Split.