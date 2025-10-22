Kreće gradnja na jednom od najopasnijih križanja na Jadranskoj magistrali

Jedno od najopasnijih križanja na Jadranskoj magistrali, ono na Voliciji u Makarskoj, uskoro će postati stvar prošlosti. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir najavio je početak izgradnje deniveliranog rotora u roku od tri mjeseca, čime bi napokon trebao biti riješen jedan od najvećih prometnih problema na Makarskoj rivijeri.

Izvođač je odabran. Lokacijska dozvola je izdana, a građevinska je u završnoj fazi. Planiran je i privremeni “bajpas” za promet dok se križanje bude gradilo. Radi se o vrlo ozbiljnom i zahtjevnom zahvatu – velikom rotoru s nadvožnjakom i deniveliranim križanjem – kazao je Budimir.

Grad Makarska aktivno sudjeluje u pripremi projekta.

Grad stoji na raspolaganju Hrvatskim cestama kako bi se sve dozvole što prije izdale. Radila se izmjena i dopuna lokacijske dozvole, što je nakratko usporilo proces. Županija paralelno vodi postupak izvlaštenja i očekujemo da uskoro počnu radovi – izjavio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Vrijednost projekta iznosi 7,5 milijuna eura, a rok za završetak radova je godinu i pol dana. Ako sve bude prema planu, rotor će biti dovršen do početka turističke sezone 2027. godine.

Bit će nešto zastoja u sezoni, ali cilj je da Makarska napokon dobije moderno i sigurno raskrižje koje će značajno smanjiti broj nesreća – dodao je Budimir.

Na terenu su reakcije vozača očekivano pozitivne.

– Radit ću badava ako treba na tom križanju, samo da više ne nosim glavu u torbi kad prolazim ovuda – kazao je jedan od vozača u kratkoj anketi.

Križanje na Voliciji, poznato po čestim prometnim nesrećama s teškim posljedicama, gdje je nejasno kad je zeleno za lijevo , a kad se ide ravno – postat će primjer sigurnog i modernog prometnog rješenja na Jadranskoj magistrali, piše Pod Biokovom.