Kreće energetska obnova školske dvorane u Kaštel Starom. Boban: "U naredne tri godine obnavljamo sve dvorane i gradimo nove škole"

U tijeku je energetska obnova školske dvorane u Kaštel Starom. Projekt je vrijedan milijun i 350 tisuća eura, a projekt je financiran sredstvima iz Programa energetske obnove Vlade RH, Grada Kaštela te Županije. Na konferenciji za medije u OŠ 'Filip Lukas' nazočio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, ravnateljica škole Nives Vilić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić te ravnatelj Javne ustanove športski objekti Kaštela, Ante Botić.

- Koristim priliku zahvaliti gradonačelniku na susretljivosti i maksimalnoj angažiranosti na projektu. Ovom obnovom školska dvorana dobit će novu fasadu, novo krovište, ventilaciju, klimatizaciju, grijanje te uređenje sanitarnih čvorova. Jednom riječju kompletna obnova dvorane. Drago nam je što će dvoranu koristiti i naši sportaši, odbojkaši koji nam donose trofeje te će im se na ovaj način olakšati treniranje - kazao je župan Boban.

Boban je nadodao, kako će se u skorije vrijeme pokrenuti energetska obnova još tri škole te postaviti kamen temeljac za dvije osnovne škole, kako bi Kaštela spremno dočekala jedno smjensku nastavu.

U Kaštelima se gradi i radi punom parom, a gradonačelnik Kaštela vjeruje kako će Kaštela u naredne tri godine, što se tiče školstva imati potpuno nove školske dvorane ako ne i škole.

- Zahvaljujem Županiji koja kroz niz projekata surađuje s nama. Rekonstrukcija dvorane uskoro počinje, a rok završetka radova je početak iduće školske godine. Za sve klubove koji treniraju u ovoj dvorani, a i za svu školsku djecu ovo je jako dobra informacija. Moram naglasiti kako se nadam kako će sve kaštelanske škole do 2029. godine imati nastavu u jednoj smjeni jer imamo jedini školu u državi koja radi u tri smjene - pojasnio je Ivanović.

Energetskom obnovom dobit ćemo bolje uvjete za sve naše korisnike dvorane ali i za gledatelje, kazao je Botić te nadodao kako su prokišnjavanje krovišta i hlađenje odnosno grijanje bili najveći problem u dvorani.

S njim se slaže i ravnateljica škole koja nadodaje kako će napokon i učenici i učitelji moći imati dvoranu koja odgovara svim pedagoškim standardima.