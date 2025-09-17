Kreativna radionica „Najdraži crtani likovi“ okupila djecu u Gradskom kotaru Gripe

U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu danas je, u organizaciji Udruge Ana, održana još jedna kreativna radionica za djecu, ovoga puta na temu „Najdraži crtani likovi“. Prostor je bio ispunjen bojama, smijehom i veseljem, a radionica je privukla veliki broj mališana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Voditeljica radionice Karmen Vrgoč istaknula je da su mali sudionici pokazali zavidnu maštovitost:

„Djeca su prvo slikala i crtala svoje omiljene likove iz crtanih filmova, a zatim je njihova mašta proradila i krenuli su crtati razne objekte. Djeca su se dobro zabavila i potvrdila da se vesele idućoj radionici.“

Predsjednica udruge Ana Duga naglasila je važnost ovakvih okupljanja i zahvalila partnerima na potpori:

„Naše radionice nisu samo mjesto za igru i kreativno izražavanje, nego i prostor gdje djeca mogu razvijati svoje talente, graditi samopouzdanje i učiti kroz zabavu. Posebno hvala upućujem Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na potpori našim programima, te Gradu Splitu i Gradskom kotaru Gripe na prostoru. Upravo ta podrška omogućuje da stvaramo sigurno i poticajno okruženje za djecu. S početkom nove školske godine, radionice također pružaju i dodatnu potporu – djeca kod nas mogu dobiti pomoć u razumijevanju školskog gradiva, pisanju zadaća i svladavanju nastavnog materijala.“

Radionice Udruge Ana dugoročno doprinose razvoju djece i zajednice. Djeca uče kroz igru, razvijaju kreativnost i socijalne vještine, a istodobno dobivaju podršku u obrazovanju. Njihovi osmijesi i želja za ponovnim sudjelovanjem najbolja su potvrda vrijednosti ovog programa.

Radionice se održavaju svake srijede u Gradskom kotaru Gripe (Ulica Matice hrvatske 16, Split), a sudjelovanje je besplatno i otvoreno za svu djecu Splita i okolice.