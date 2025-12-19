Kraljica ringa završila fakultet: Lucija Bilobrk uz brojne medalje dodala je i diplomu

Pit Bull Gym s ponosom javlja da je Lucija Bilobrk, višestruka svjetska i europska prvakinja, ove godine završila fakultet i stekla titulu magistrice sanitarnog inženjerstva!

Lucija je u svojoj impresivnoj karijeri osvojila titule svjetske prvakinje u tri športa – kickboxingu (3x K-1 i 1x full contact), tajlandskom boksu i savateu (2x). Također je osvajala prvenstva Europe u kickboxingu i tajlandskom boksu, te postala prva Hrvatica s izborenim finalom prvenstva Europe u olimpijskom boksu.

Nastupajući u četiri ringovna športa – kickboxingu (K-1, low kick i full contact), tajlandskom boksu, savateu i boksu – Lucija je osvajala prvenstva Hrvatske u svim disciplinama. Takav rezultat, u svijetu ringovnih borilačkih športova, nema niti jedan borac – ni u ženskoj ni u muškoj konkurenciji.

Osim sjajne sportske karijere, Lucija je završila i obrazovanje za trenera kickboxinga na Hrvatskom institutu za kineziologiju i sada vodi treninge ženske grupe u Pit Bull Gymu. Paralelno s treninzima i natjecanjima, vrijedno je studirala i ove godine završila fakultet, osiguravši još jednu veliku pobjedu u životu.