Kraj Tisak paketa: Građani više neće moći slati ni preuzimati pakete

Jedna usluga zauvijek odlazi u zaborav. Od 1. travnja Tisak gasi uslugu Tisak paket putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske, prenosi Index.hr.

Od ponedjeljka, 16. ožujka 2026. više neće biti moguća predaja novih paketa, dok će se preuzimanje poslanih paketa obustaviti u srijedu, 1. travnja 2026., do kada će građani trebati preuzeti posljednje pakete predane na kioske Tiska prije 15. ožujka 2026.

Iz Fortenove navode da je odluka o gašenju dio reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati.