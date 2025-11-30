Kraj iznajmljivanja na crno? Od lipnja obavezan registracijski broj za svaki apartman

Od lipnja iduće godine - svaka smještajna jedinica morat će imati svoj registracijski broj. Iznajmljivači koji ga ne budu imali - svoj apartman neće moći oglašavati na platformama za iznajmljivanje smještaja.

Riječ je o obvezi koja proizlazi iz Uredbe Europske unije - kako bi se smanjilo iznajmljivanje na crno, piše HRT.

Registracijski broj kuće ili apartmana koji se iznajmljuje zapravo će biti svojevrstan OIB smještajne jedinice. Ishodovanje toga broja bit će besplatno.

- Nema govora o većim udarima nego veća kontrola na tržištu i smanjivanju zapravo sive zone i svih onih koji rade nelegalno, naglasila je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije.

Na platformama poput Airbnba ili Booking.coma znaju se naći smještajne jedinice koje nisu kategorizirane za iznajmljivanje, niti njihovi vlasnici na to plaćaju poreze. Tome je, čini se, odzvonilo.

- Trebalo bi biti sve usklađeno s platformama, u slučaju da ne postoji registracijski broj, znači da sam objekt koji nije u skladu sa zakonom i neće biti moguće oglašavanje na portalima, naglasio je Milovan Popović, direktor TZ-a Umag.

Iznajmljivači će se na vrijeme educirati o načinu dobivanja registracijskog broja. U lokalnim turističkim zajednicama pozdravljaju novu uredbu no smatraju da će ona tek djelomično riješiti problem iznajmljivanja na crno.

- Naravno da pozdravljamo i naravno da će to riješiti dio onih koji su u sivoj zoni. Međutim, dok ne budemo imali detaljnije kontrole, dok inspektorat ne počne s drastičnim kaznama, nažalost nećemo to riješiti u potpunosti, istaknuo je Popović.

Upravo Umag, primjerice, ima golemih problema s takozvanim nekomercijalnim smještajem, odnosno apartmanima i vikendicama u koje vlasnici redovito primaju turiste, a ne prijavljuju ih. U takvim je objektima, na području grada, čak 20 tisuća kreveta!

- Imamo oglase koji se iznajmljuju po stranim oglasnicima, po društvenim mrežama, znamo na kojim benzinskima mijenjaju ključeve kada imaju smjene, naglasio je direktor TZ-a Umag.

- Za društvene mreže nemamo još nekakvo pametno rješenje, nadamo se da će u skorije vrijeme izaći i nekakvo rješenje i za to zato što znamo da postoje ti kanali koje je zasad nemoguće suzbit i kontrolirat, rekla je John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije.

Novim zakonom uvodi se još jedna promjena. Nad iznajmljivačima koji izbjegavaju plaćati turističku pristojbu, lokalne turističke zajednice moći će - bez državne intervencije - pokretati ovrhe, odnosno prisilne naplate.