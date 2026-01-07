Kraj adventske čarolije na ledu: Klizalište u Sinju službeno zatvara vrata

Nakon tjedana ispunjenih smijehom, glazbom i pravim zimskim ugođajem, klizalište na Trgu dr. Franje Tuđmana u Sinju službeno zatvara svoja vrata. Ovogodišnja adventska čarolija na ledu još je jednom okupila velik broj građana – djecu, mlade i obitelji – koji su upravo ondje stvarali uspomene koje će se dugo pamtiti.

Tijekom cijelog razdoblja rada klizalište je bilo jedno od najživljih gradskih mjesta druženja, radosti i topline, unatoč hladnim zimskim temperaturama. Kroz Advent su tisuće posjetitelja uživale u blagdanskoj atmosferi, zimskim mirisima i glazbi, ali i u brojnim prigodnim programima koji su dodatno obogatili doživljaj.

Za mnoge obitelji upravo je klizalište postalo nezaobilazna postaja adventskih večeri

Posebna čar bila je vidljiva među najmlađima – mnogi su po prvi put stali na klizaljke, a besplatna pomagala za klizanje omogućila su im veću sigurnost i još više veselja na ledu. Za mnoge obitelji upravo je klizalište postalo nezaobilazna postaja adventskih večeri, mjesto gdje su se dijelili smijeh i zajednički trenuci.

Iz Grada Sinja zahvalili su svim građanima, kao i svima koji su doprinijeli da klizalište i ove zime bude omiljeno mjesto okupljanja. Poručuju kako se adventska čarolija na ledu s nestrpljenjem očekuje i iduće zime, uz želju da se tradicija nastavi te da Trg dr. Franje Tuđmana i sljedeće godine ponovno postane središte blagdanske radosti u Sinju.