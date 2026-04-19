KORČULANI BIJESNI "Pred našim očima događa se vjerojatno najveća ekološka katastrofa u povijesti otoka"

Dok se lokalni političari bave perifernim temama, a Gradsko vijeće i Županija tonu u nerazumljivu šutnju, u samom srcu otoka – na lokaciji Dubovo – odvija se ekološka i pravna devastacija neviđenih razmjera. Pod krinkom „priprema za sezonu“, srce otoka ubrzano postaje deponij i poligon za bezakonje, javljaju nam s tog otoka.

Gradilište duhova: 20 nogometnih igrališta bez ijednog papira

Situacija na terenu je alarmantna. Devastacija Dubova nastavlja se nesmanjenim tempom: kolone kamiona svakodnevno dovoze nebrojene tone kamena i zemlje, nasipavajući i ravnajući teren. Prema procjenama s terena, riječ je o površini od otprilike 20 nogometnih igrališta, piše Morski.

Unatoč ogromnim zahvatima, na lokaciji vlada potpuna pravna netransparentnost. Zakoni Republike Hrvatske jasno propisuju izgled svakog gradilišta, no Korčulani alarmiraju da na Dubovu ne postoji ni obavezna obavijesna ploča s podacima o investitoru i izvođaču, kažu da nema ni građevinske dozvole niti broja pod kojim su radovi odobreni, a nema, govore, ni propisne ograde, niti su istaknute mjere sigurnosti.

Netko je, očito, uzeo zakon u svoje ruke, ignorirajući obvezu da javnost mora znati tko, što i s kojom dozvolom gradi u zajedničkom prostoru.

Gdje je nestao „Zeleni otok“?

Dok se u službenim brošurama Korčula reklamira kao „zeleni otok“, stvarnost na Dubovu sugerira da postaje otočki deponij. Fascinantna je pasivnost svih razina vlasti, piše Morski.

- Gdje su gradonačelnik, vijećnici i nadležne inspekcije? Zašto šute udruge i novinari dok se pred našim očima događa vjerojatno najveća ekološka katastrofa u povijesti otoka? - pitaju se otočani na stranicama Dnevna doza Korčule.

Šutnja onih koji su plaćeni da štite prostor i zakon otvara sumnje u ilegalne aktivnosti.

Zadnji poziv građanima: Ako sada šutimo, sutra nećemo imati što braniti

- Ovo nije samo pitanje komunalnog reda, već pitanje opstanka otoka. Građani Korčule s pravom se pitaju što se zapravo događa na Dubovu i tko dopušta ovakvo divljanje u prostoru.

Ako institucije nastave gledati u stranu, devastacija će postati nepovratna. Retorika o održivom turizmu pada u vodu onog trenutka kada prvi bager zagrebe u srce otoka bez ijednog službenog dokumenta.

Vrijeme za „diplomatsku šutnju“ je prošlo. Korčula zaslužuje odgovore – odmah - poručuju s otoka.