Konstituirana Žuta zajednica KK Split: Novo tijelo želi biti most između Kluba i grada

U prostorijama Kluba na Gripama, u utorak 3. ožujka 2026., održana je konstituirajuća sjednica Žute zajednice KK Split – inicijative koja okuplja ljude povezane ljubavlju prema klubu, gradu Splitu i njegovoj košarkaškoj tradiciji.

Kako je istaknuto na sjednici, KK Split "nije samo sportski klub", već dio identiteta grada i simbol generacija koje su rasle uz njegove uspjehe, vrijednosti i nasljeđe. Upravo iz te povezanosti nastala je Žuta zajednica, zamišljena kao mjesto okupljanja ljudi koji svojim iskustvom, znanjem i ugledom žele pomoći Klubu u daljnjem razvoju.

Petar Pepur izabran za predsjednika

Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Žute zajednice izabran je Petar Pepur, koji će koordinirati rad i aktivnosti ovog tijela.

Žuta zajednica djelovat će s ciljem jačanja povezanosti između Kluba i zajednice, uz poticanje otvorene i transparentne komunikacije o radu Kluba te podršku projektima usmjerenima razvoju mladih igrača.

Među istaknutim prioritetima su uključivanje mladih u aktivnosti i programe Kluba, kao i podrška sportskim i društveno odgovornim projektima KK Splita.

"Vjerujemo da snaga jednog kluba ne dolazi samo s parketa, već i iz ljudi koji stoje iza njega", poručeno je sa sjednice, uz naglasak da Žuta zajednica želi biti most između kluba, grada Splita i svih prijatelja KK Splita – kako bi se očuvala tradicija i stvorili temelji za još uspješniju budućnost.

Popis članova Žute zajednice

Članovi Žute zajednice su: Matko Alaburić, Tomislav Balić, Andrija Banović, Gordan Devivi, Tomislav Dugeč, Ivan Huljić, Mario Ivić, Marko Jerkov, Mišo Kalajižić, Ivan Kontrec, Ranko Lipovac, Sven Maretić, Jakov Matas, Ante Milić, Dražen Nikolić, Ivo Ora, Petar Pepur, Ivan Peronja, Mate Pezo, Luka Ponoš, Branko Radić, Don Ivan Terze, Marin Vukelić i Franjo Zubak.

Iz Žute zajednice poručuju kako s ponosom i velikom odgovornošću započinju svoj rad, uz zajedničku želju da KK Split i dalje bude ponos Splita i simbol košarke u Hrvatskoj.