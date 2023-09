KONKURENCIJA JE OPAKA Livaković nominiran za najboljeg vratara svijeta

Yachine Trophy je nagrada France Footballa koja se dodjeljuje najboljem vrataru godine, a prethodni dobitnici su ponajbolji vratari svijeta Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma i Thibault Courtois.

Nominirani za nagradu 2023. su Ederson, Brice Samba, Yassine Bounou, Andre Onana, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Thibault Courtois, Aaron Ramsdale, Dominik Livaković i Marc Andre ter Stegen.

Budući da nagrada uzima u obzir utakmice odigrane u prethodnoj kalendarskoj godini, ne treba čuditi što se na ovom popisu našla i jedinica Vatrenih budući da je na Svjetskom prvenstvu u Katru u studenom i prosincu prošle godine nebrojeno puta svojim herojskim obranama spasio Hrvatsku, piše Danas.hr.

