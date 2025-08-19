Koncerti, kazalište i folklor: Bogat kulturni program od 19. do 24. kolovoza u Trogiru

Ljeto u Trogiru donosi još jedan tjedan ispunjen glazbom, kazalištem, umjetnošću i mirisima mediteranske kuhinje. U starim kamenim kulisama grada i na njegovim otocima pripremljen je program koji spaja klasične note, folklorne ritmove, kazališne emocije i ukusne delicije – baš onako kako samo Trogir zna.

Već u utorak večer u Kneževu dvoru oživjet će filmske melodije u izvedbi Bjanke Ivas, a paralelno se otvara i izložba Dijane Engelmann „Kulturne fuzije“ u Muzeju grada Trogira koja će kroz desetak dana donositi umjetničke susrete različitih kultura.

Srijeda je rezervirana za posebne trenutke – mandoline KUD-a Kvadrilja ispunit će Knežev dvor, dok će Ksenija Prohaska u Drveniku Velikom utjeloviti legendarnu Marlene Dietrich. Istoga dana kula Kamerlengo postaje velika pozornica za gala operni koncert Lane Kos i Solista di Verona – pravi vrhunac ljeta za ljubitelje klasične glazbe.

U petak Trogir postaje plesna pozornica: Međunarodni festival folklora donosi šarenilo narodnih nošnji, plesova i pjesme na Trg Ivana Pavla II.

Subotnje popodne u Drveniku Velikom donosi jedinstven spoj okusa i atmosfere – „Crveni suton i pijat bakalara“, dok večer u Planome donosi kazališnu komediju „Savršen kroj“.

Za kraj tjedna, u nedjelju, najmlađa publika dolazi na svoje – u parku Malarija očekuje ih predstava „Tri mačke“, vesela i razigrana priča koja će zatvoriti ovaj bogati kulturni mozaik.

Trogir vas poziva da zajedno s nama živite ljeto ispunjeno umjetnošću, tradicijom i zajedništvom. Vidimo se na trogirskim trgovima, ulicama i pozornicama!