Koncert nagrađenih sudionika četvrtog međunarodnog natjecanja flautista „Tinka Muradori“ održat će se u subotu, 8. studenog s početkom u 19.30 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2, Split.

Natjecanje se odvija od 6. studenog i namijenjeno je studentima i mladim glazbenicima u dobi od 18 do 35 godina, okuplja mlade glazbenike i profesore flaute iz Hrvatske i inozemstva, uz sudjelovanje svjetski priznatih pedagoga. Cilj je ovo natjecanje učiniti tradicionalnim događanjem koje povezuje glazbenu izvrsnost, edukaciju i kulturni turizam.

Prvo natjecanje održano je 2015. godine u čast naše svjetski poznate flautistice i pedagoginje Tinke Muradori, a nakon uspješnih izdanja 2016. i 2017. godine, ove godine ponovno se pokreće u obnovljenom obliku, kao jedino visoko profesionalno flautističko natjecanje u Republici Hrvatskoj.

Natjecanje se realizira u suradnji s Glazbenom mladeži u Splitu, Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu i Sveučilištem u Splitu, pod umjetničkim vodstvom prof. Ane Domančić Krstulović, idejne začetnice projekta i nekadašnje studentice Tinke Muradori.