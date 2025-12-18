KONAČNO! Obnovit će se objekt trofejnog splitskog kluba. Uložit će se više od 340.000 eura

Gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je Odluku o odabiru za sanaciju objekta Hrvatskog veslačkog kluba Mornar. Naime, Grad Split proveo je otvoreni postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 307.000,00 eura. Odluka o odabiru donesena je na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi.

U postupku su zaprimljene tri ponude: LOCKSMITH d.o.o. iz Omiša, FEROMONTAŽA d.o.o. iz Splita te ELEKTRO MUSTAPIĆ j.d.o.o. iz Lovreća.

Kao odabrana ponuda navedena je ponuda gospodarskog subjekta FEROMONTAŽA d.o.o. Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 272.360,80 eura bez PDV-a, odnosno 340.451,00 eura s PDV-om.

U obrazloženju odluke navodi se kako se predlaže odabir prvorangirane valjane ponude Feromontaže d.o.o., a naručitelj primjenjuje rok mirovanja.

Podsjetimo, Hrvatski veslački klub Mornar jedan je od najprepoznatljivijih i najuspješnijih sportskih kolektiva u Splitu, s dugom tradicijom i važnom ulogom u razvoju veslanja u gradu. Klub je kroz desetljeća iznjedrio brojne vrhunske sportaše te dao značajan doprinos hrvatskom sportu, osobito u radu s mladima i promicanju sportskog duha.