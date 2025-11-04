Konačno: Kreće jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u novijoj povijesti Splita, "težak" je 6,7 milijuna eura

Dobre vijesti za splitske vozače i stanovnike istočnog dijela grada konačno su stigle. Hrvatske ceste d.o.o. raspisale su natječaj za izvođača radova na izgradnji novog dijela državne ceste DC 433 – Zagorski put, s uklopom u postojeću prometnu mrežu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 6,7 milijuna eura, a postupak će se provesti kao otvoreni postupak javne nabave.

Ova prometnica, koja se proteže kroz područje Neslanovca i Dujmovače, predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za istočni dio Splita. Naručitelj radova su Hrvatske ceste d.o.o., a ugovor je klasificiran kao radovi, što znači da obuhvaća potpunu fizičku izgradnju prometnice i pripadajuće infrastrukture.

Godine čekanjar

Projekt Zagorskog puta razvija se već više godinama. Prisjetimo se nekih od važnijih trenutaka zadnjih nekoliko godina. Cesta je u veljači 2020. godine prekategorizirana u državnu prometnicu, čime je započeo proces njezine potpune rekonstrukcije i modernizacije. U listopadu 2021. na inicijativu tadašnje gradske vijećnice Ivane Ljulj Cvitanić i današnjeg predsjednika Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popovića održan je sastanak u Banovini s predstavnicima Hrvatskih cesta, čime je projekt ponovno pokrenut.

Sljedećih godina uslijedila je izrada i predaja projektne dokumentacije. Hrvatske ceste su u ožujku 2022. godine preuzele dokumentaciju od Grada Splita, a već u ožujku 2023. predale su novoizrađeni projekt Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Nakon što je Ministarstvo u siječnju 2024. godine dalo pozitivno mišljenje, u veljači 2025. dokumentacija je službeno predana na ishođenje dozvola. Današnjim raspisivanjem natječaja proces je ušao u završnu fazu pripreme prije početka gradnje.

Ključni prometni pravac za istočni Split

Riječ je o važnom prometnom pravcu koji bi trebao rasteretiti Ulicu Domovinskog rata i čvor Smokovik, koji su trenutno među najopterećenijim dijelovima splitske prometne mreže. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi novi cestovni spoj mogao dodatno opteretiti Solinsku ulicu, splet prometnica u Dujmovači te posebno Širinu, poznato prometno čvorište koje već godinama izaziva gužve i zastoje.

Unatoč tome, Zagorski put smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u novijoj povijesti Splita jer omogućuje bolje povezivanje sjeveroistočnog dijela grada s državnom cestom D8 i ulazima u grad.

Radovi početkom 2026., završetak kroz dvije godine

Prema najavama, prvi radovi na projektu očekuju se početkom 2026. godine, dok bi kompletna realizacija trebala biti završena u roku od dvije godine. Time bi Split do 2028. godine mogao dobiti potpuno novu prometnicu koja će značajno unaprijediti protočnost i sigurnost prometa.