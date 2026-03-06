Konačno dalmatinsko brodogradilište kojem ide: Kupili 3. maj, gradit će korvete za HRM, novi policijski brod...

Šibensko brodogradilište dobilo je 17 i pol milijuna eura vrijedan posao izgradnje novog policijskog ophodnog broda, namijenjenog zaštiti vanjskih granica Europske unije, pa je projekt i sufinanciran europskim novcem. To je novi iskorak za brodogradilište u Šibeniku, koje je nedavno preuzelo riječki 3. maj.

- Mi smo do sada u tom segmentu brzih brodica radili brodice do 15 metara duljine. Brod od 37 metara duljine je jedan ozbiljan iskorak, jer radi se o novom prototipu, rekao je za HTV direktor brodogradilišta u Šibeniku Roko Vuletić.

Namjena plovila je osiguravanje vanjskih granica Europske unije, uključujući akcije spašavanja i traganja. Njime će se koristiti naša policija, ali služit će i za kontrolu ilegalnih migracija na Mediteranu.

- Mogućnost spašavanja i smještaja migranata - ukupno 105. Na palubi 70 i 30 u zatvorenom prostoru, pojašnjava tehnički direktor brodogradilišta u Šibeniku Davor Vranković.

Šibensko brodogradilište tako postaje osposobljeno za gradnju različitih vrsta brodova, nakon što su ranije izgradili brodice hitne medicinske službe. Na posljednjem natječaju pobijedili su Talijane zahvaljujući boljim tehničkim karakteristikama.

- Do prije pet godina, praktički su talijanska brodogradilišta dobivala sve natječaje za slične brze brodice za sigurnosne službe u Hrvatskoj. Mi smo praktički iz ničega prešli tu granicu i napravili jedan veliki iskorak, navodi Vuletić.

Iskorak u poslovanju bila je i kupnja riječkog 3. maja. Time su pokazali ozbiljne ambicije kada je riječ o većim novogradnjama i vojnom programu. U planu im je i gradnja korveta za HRM.

- Upravo u tom kontekstu, nove europske obrambene samostalnosti koja se najavljuje, da mi u Europi izgradimo kapacitete za vlastitu obranu i sigurnost, zaključio je Vuletić.

Tendencija je da u Rijeci, prije svega, osiguraju nove poslove i povećaju proizvodnju.