KOMENTIRAO JE DORU Jacques Houdek: "Ivan Dečak... Sad će netko reći - ali on je bio mentor u The Voiceu… Da, jest… i ja se godinama pitam - kako?"

Jacques Houdek na društvenim mrežama je u podužem Facebook statusu komentirao ovogodišnju Doru. Evo što je napisao.

Prenosimo vam u cijelosti i autentičnosti.

"Dora odgledana i odslušana. Čestitke svima na nastupima! Sjajnih nastupa je večeras bilo; nekoliko odličnih 'novih' imena, moram izdvojiti Stefany, Marcelu, Natalie i Laru, te svakako želim pohvaliti Alena i Vinka! Super pjesmu ima mladi Eugen, nažalost dobra vokalna izvedba je izostala. Grupe Pavel, Vatra - odlične pjesme! No, po meni, za cirkus koji se zove Eurosong - najbolji izbor ove godine je svakako Baby Lasagna - sve skupa je zaista jako uvjerljivo, svježe, sve gori od energije na sceni! Ako slučajno to ne bi bio on, onda svakako neka to bude Let 3, Seve i pilići - oops they did it again!!! Sretno, neka pobijedi najbolji!

P.S. Najbolji vokal Dore je definitivno Damir Kedžo, iskrene čestitke! Jako zahtjevna pjesma, ali Damir je sve to odradio zaista na svjetskom nivou. Bravo! A najslabiji… hm… Ivan Dečak. Sad će netko reći - ali on je bio mentor u The Voiceu… Da, jest… i ja se godinama pitam - kako? Nezanimljiv vokal, jako ograničen raspon glasa, nije u stanju otpjevati ni pjesmicu od par tonova bez teškog naprezanja", napisa je Jacques na Facebooku.