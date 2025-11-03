KOMENTARI POD POVEĆALOM U ovom dijelu Splita živjet će brojne mlade splitske obitelji? Evo što nam kažu Stanišić, Gulić i Uvodić

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

Prošli tjedan održana je tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita posvećena izmjenama i dopunama GUP-a, koja je ponovno otvorila niz prijepora među vijećnicima, osobito oko pitanja priuštivog stanovanja i planiranja prostora na Brodarici. Iako se svi slažu da Splitu hitno trebaju stanovi za mlade obitelji i novi urbanistički plan, podjele su jasne u pristupu i odabiru lokacija.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske gradske vijećnike: Igora Stanišića iz Hrvatske građanske stranke (HGS) i predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita, Anu Gulić iz Domovinskog pokreta te Nenada Uvodića iz Centra i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Splita.

Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita iz redova HGS-a:

- Svi se slažemo oko izgradnje stanova za priuštivi najam. Jedino po čemu se razlikujemo su prijedlozi lokacija. Situacija na Brodarici, odnosno u Parku mladeži, nije baš jednostavna. Postoje privatna zemljišta, postoje zemljišta u povratu, a ne zaboravimo ni značajan broj ljudi u barakama iza istočne tribine stadiona. Nisam struka, ali mislim da bi trebalo dobro promisliti o izgradnji na toj lokaciji. Možda je bolje da to ostane sportsko-rekreativna zona, a da stanove radimo, primjerice, na lokaciji Prometove garaže u Hercegovačkoj. Ali u ovoj fazi ne treba još ništa isključivati. Tematska sjednica bila je folklor. O GUP-u se najmanje pričalo, a gospođi Bojić se vjerojatno štucalo cijeli taj dan. Ljudi su imali apsolutnu većinu četiri godine i napravili su malo više od ništa, a sad očekuju pomake u četiri mjeseca. To tako ne ide. Split vapi za novim GUP-om. Nadam se da će se u ovom mandatu konačno i usvojiti. Ne treba sad srljati samo da bude što prije. Za koji mjesec se neće ništa promijeniti. Bitno je da bude stručan i razvojan te da pravila budu jasna, bez dvostrukih tumačenja i sivih zona. Što se tiče gradskih projekata, to apsolutno podržavam. Što se tiče privatnih inicijativa, iskustvo nas uči da tu dobro otvorimo oči.

Ana Gulić, gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova Domovinskog pokreta:

- Ideju o priuštivim stanovima na Brodarici načelno podržavam jer naš grad treba omogućiti mladim obiteljima da ostanu i žive dostojanstveno. Međutim, takvi projekti moraju biti jasno definirani, transparentni i u skladu s prostornim planom. Brodarica ima veliki potencijal, ali i ograničenja poput prometnog opterećenja, potrebe za javnim sadržajima i očuvanjem identiteta prostora, koja ne smijemo zanemariti. Zalažem se da se uz razvoj priuštivog stanovanja istodobno planira i odgovarajuća infrastruktura, zelene površine te dostupnost osnovnih usluga. Što se tiče tematske sjednice Gradskog vijeća, zaključci koje je predložio Centar nisu usvojeni jer nisu bili dovoljno pravno i proceduralno jasni. GUP nam je potreban što prije jer bez njega nema stabilnijeg i predvidljivog razvoja grada, ali ne smijemo ga donositi brzopleto te je najvažnije da dokument bude kvalitetan i provediv. Ako proces bude tekao bez novih zastoja, realno je očekivati njegovo usvajanje tijekom iduće godine. Najveći nedostaci trenutnog prijedloga su nedovoljno razrađena prometna rješenja i nedostatak javne infrastrukture, dok je najveća prednost to što se napokon uvodi red u prostorno planiranje te se otvara prostor za ravnomjerniji razvoj Splita. Stav Domovinskog pokreta, a vjerujem i stav većine građana, jest da Split zaslužuje red, planski razvoj i socijalno odgovorne projekte. To znači i priuštivo stanovanje, ali ne po cijenu kaosa u prostoru.

Nenad Uvodić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita iz redova stranke Centar:

- Tematsku sjednicu o izmjenama i dopunama PPUG-a i GUP-a sazvali smo jer gradonačelnik već četiri i pol mjeseca drži ključne dokumente razvoja Splita u ladici. To su dokumenti koji određuju kako će se naš grad razvijati idućih desetljeća, a njihovo ignoriranje znači samo jedno – kočenje razvoja Splita zbog političkih i privatnih interesa. Podsjetit ću da su postojeći PPUG i GUP na snazi od 2006. godine i da su njihove manjkavosti odavno vidljive. Očiti primjer toga koliko su loši jest, primjerice, mogućnost da se na Bačvicama gradi samo tri metra od ruba parcele, neovisno o visini ili broju katova novog objekta. Postoji cijeli niz takvih primjera i oni su izravna posljedica odredbi koje se navode u ta dva dokumenta. U mandatu gradonačelnika Ivice Puljka, kroz izmjene i dopune htjeli smo izmijeniti tu spornu odredbu na udaljenost od najmanje tri do deset, pa i više metara, u odnosu na visinu budućeg objekta. Naravno da to ne odgovara onima koji stječu profit na urbanističkom neredu, legaliziranom kroz takva nejasna pravila. Isto tako, ove izmjene i dopune omogućile bi nam 630.000 četvornih metara novih zelenih površina u gradu. Za usporedbu, riječ je o površini dvostruko većoj od potiho uvedenih 300 tisuća kvadratnih metara građevinskog zemljišta unutar Park-šume Marjan, što je omogućeno bez javne rasprave krajem 2005. godine. Marjan je jedno od najvećih prirodnih bogatstava našeg grada, a građevinska područja na njemu treba smanjiti. Ne voli ga se i ne štiti planiranjem građevinskih područja na njemu, nego upravo suprotno. Priuštivo stanovanje jedna je od najvažnijih tema za mlade obitelji. I moja je obitelj, kad sam bio mlad, prvu nekretninu kojom smo riješili stambeno pitanje, ostvarila kroz tadašnji program poticajne stanogradnje (POS). Ovim izmjenama i dopunama omogućila bi se izgradnja najmanje 600 stanova za priuštivo stanovanje na Brodarici, i to u jednom četverogodišnjem mandatu. Odustajanjem od naših izmjena i dopuna ta opcija nestaje i neće biti moguća još najmanje sedam godina, koliko je potrebno da se donesu potpuno novi PPUG i GUP. Iz poteza sadašnjeg gradonačelnika vidi se da on ne vjeruje ni stručnim gradskim službama ni ustanovama koje su sada, nakon što je teatralno formirao Savjet za urbanizam, nažalost, postale samo fasada. Skandalozno je da su pojedini članovi tog današnjeg savjeta isti oni ljudi koji su 2006. godine potajno uveli 300 tisuća građevinskih kvadrata unutar Park-šume Marjan. Pa to je kao da angažirate piromana da čuva šumu! Centar je predložio da se odmah, bez odgode, nastavi s aktivnostima koje bi omogućile provedbu izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a, jer su one takvog karaktera da sadrže isključivo ono što je u javnom interesu i ima širi društveni značaj – poput proširenja ili izgradnje novih vrtića i škola, sportskih dvorana, priuštivog stanovanja, zaštite povijesne i kulturne baštine, javnih garaža i zaštite Marjana. Umjesto toga, gradonačelnik je formirao Savjet za urbanizam kao smokvin list, čime je pokazao da ne vjeruje gradskim službama i ustanovama. A u Savjetu sjede isti oni koji su nekad betonirali Marjan. Zato poručujem: Split ne smije biti talac HDZ-a, Keruma i njihovih sponzora. Vrijeme je da grad planiramo po mjeri svih ljudi, a ne po mjeri osobnog profita pojedinaca. Svako odugovlačenje koje sada radi osovina HDZ – Kerum, nanosi trajnu štetu Splitu i našim sugrađanima.

