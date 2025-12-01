KOMENTARI POD POVEĆALOM Sviđa li vam se ovogodišnji Advent u Splitu? Evo što nam kažu Maretić Dimlić, Bučević i Lolić

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Advent u Splitu službeno je počeo u subotu, 29. studenoga 2025., paljenjem prve adventske svijeće u Đardinu, uz prigodan program kojim je grad zakoračio u blagdansko vrijeme. Otvorenje je okupilo brojne Splićane i goste, a prosinačka događanja ove se godine odvijaju na nizu lokacija diljem grada, od središta do kvartova. U narednim tjednima Split će nuditi bogat adventski ugođaj kroz koncerte, sadržaje za djecu i obitelji te svakodnevna druženja u svečano uređenim gradskim zonama, a posljednjih dana u javnosti se dosta komentira i kvaliteta ovogodišnjeg adventskog programa i uređenja.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske političare: Editu Maretić Dimlić, gradsku vijećnicu HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, Juru Bučevića, splitskog vijećnika iz redova HGS-a te Marija Lolića, nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

Edita Maretić Dimlić, gradska vijećnica HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Drago mi je da je vrijeme došašća sinoć u Splitu započelo u istinskom duhu kršćanske tradicije i zajedništva. Posebno je pohvalno što je ovogodišnje otvorenje započelo okupljanjem u kapelici sv. Arnira, pred jaslicama umjetnika Nene Mikulića, a potom i zajedničkom molitvom u Đardinu uz paljenje prve adventske svijeće nade. Iskreno, ne sjećam se da je ranijih godina u organizaciji Grada na samom početku Adventa bila upriličena molitva, što, po meni, ovo otvaranje čini posebno dirljivim i pokazuje identitet aktualne gradske vlasti. Poruka da nema istinskog Božića ondje gdje pokloni, blještavilo i slavlje dolaze ispred otajstva Kristova rođenja, za mene je posebno snažna. Glazbeni program, u izvedbi solista koje često imamo priliku slušati u Hrvatskom narodnom kazalištu te Orkestra Hrvatske ratne mornarice, pokazao se kao pun pogodak. Najbolji dokaz tome bio je dupkom pun Đardin, u kojem su naši sugrađani sinoć doista uživali. Svakako bih pohvalila i izložbu Etnografskog muzeja o starim božićnim običajima u Dalmaciji, koja se također može pogledati u Đardinu. Mislim da će se mnogi složiti da je grad ove godine uređen na vrijeme te da zaista izgleda svečano i raskošno, ali s mjerom i ukusom. Uređeni su i gradski prilazi, a blagdanska atmosfera osjeti se na svakom koraku. Adventski program na čak devet lokacija sadržajan je, raznolik i prilagođen svim generacijama, što uključuje i posebno vrijedan Dječji advent na Mertojaku. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je vidljivo koliko su pripreme bile kvalitetno vođene, pa čestitam Gradu, njegovim institucijama i svim partnerima uključenima u organizaciju. Hrvatsko narodno kazalište obogaćuje prosinačke dane svojim klasičnim programom koji obuhvaća Božićni i Novogodišnji koncert, a tu je i popularni Orašar, koji zasigurno zaslužuje i jednu noviju, suvremeniju produkciju. Osobno bih voljela da iznađemo način da umjetnici našeg teatra češće nastupaju izvan matične kuće, na trgovima i ulicama, kako bi kultura i umjetnost bile još dostupnije našim sugrađanima. Od ostalih kulturnih ustanova svakako bih istaknula i Hrvatski dom, koji nudi vrlo sadržajan program u ovom razdoblju.

Jure Bučević, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova HGS-a:

- Kad govorimo o ovogodišnjem Adventu, mogu primijetiti dvije glavne značajke:

Prva bi bila da je Grad okićen i osvijetljen raskošnije nego prethodnu godinu ili dvije, a druga da i sam gradonačelnik sudjeluje u brendiranju istog. Što se samog programa tiče, rekao bih da je kreiran za svačiji ukus. Različite lokacije čine ga lako dostupnim, a ima tu svega od radionica i predstava za djecu do akustičnih koncerata prilagođenih intimnijim prostorima, kao i "veselica" za šire mase. Vrijedi spomenuti i hvalevrijednu izložbu jaslica našeg priznatog umjetnika Nene Mikulića. Kulturne institucije, poput HNK, pak igraju na sigurno: božićni i novogodišnji koncerti koji podjednako uveseljavaju i publiku i ansamble, te neizostavni Orašari čija popularnost ne blijedi. Ja osobno, zbog dirigentskih obaveza, već treći uzastopni Advent provodim u Italiji. Gradovi u kojima nastupam ukrašeni su besprijekorno, ali nikakve lampice i ukrasi ne mogu nadomjestiti obitelj i drage prijatelje. Stara izreka kaže: Nije se rodio tko je narodu ugodio. Samim time uvijek će biti onih koji će reći: zašto Bebek, imamo klape; zašto klape zovu Stonese i slično. Zato neka glavni začin ovog Adventa bude dobrota, ljudskost i međusobno uvažavanje!

Mario Lolić, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Nimalo mi se ne sviđa to što je Advent danas očito postao političko pitanje. Mislim da gledamo svojevrsnu reprizu prošlogodišnjih događanja, što je dobro za građane, jer je prethodna gradska vlast, na čelu s Ivicom Puljkom, znatno unaprijedila Advent i sadržajno, i organizacijski i produkcijski. S druge strane, nova gradska vlast nije napravila baš ništa da ga dodatno obogati pa, ako ostanu na vlasti do sljedećeg Adventa, očekujem barem neku dozu inovativnosti. Mislim i da se u ovom materijalističkom svijetu bit Adventa izgubio, kao da smo zaboravili da je iščekivanje Božića vrijeme zajedništva, tišine i bliskosti. U tom duhu, svima nama priželjkujem da tijekom ovog Adventa radimo na tome da budemo bolji i tolerantniji ljudi, jer toga u našem društvu trenutačno kronično nedostaje. Hrane, pića i izlazaka će biti uvijek, ali tolerancije i međusobnog razumijevanja je sve manje. Što se tiče samog programa, moram pohvaliti naš HNK Split. Od "Orašara" koji igra cijelo predbožićno vrijeme, preko premijere predstave "Daleko je Kandahar", autorice Anite Čeko, koja prožima temu važnosti obitelji, rata i njegove posljedice, sve do predstave "Tiha noć", Miljenka Smoje i Ivice Ivaniševića, koja se bazira na kultnoj epizodi iz Malog mista, mislim da je program zaista bogat, raznovrstan i dostojan adventskog vremena.

