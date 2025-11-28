Ovo su sve lokacije na kojima će se održavati program Adventa u Splitu. Donosimo sve detalje

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije od značaja za Grad Split pod nazivom "Advent u Splitu 2025/2026". Zaključak je donesen na temelju Statuta Grada Splita i Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području grada.

Advent na više lokacija od kraja studenog do početka siječnja

Manifestacija "Advent u Splitu 2025/2026" održavat će se u razdoblju od 27. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine na više otvorenih gradskih lokacija.

Na Prokurativama (Trg Republike) program je predviđen od 6. prosinca do 1. siječnja, svakodnevno od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 00:30, na Badnjak do 2 sata, a na dan dočeka Nove godine do 3:30 sati.

Na Pjaci (Narodni trg) manifestacija će se odvijati od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 1 sat iza ponoći, na Badnjak do 2 sata te na doček Nove godine do 3:30 sati.

Đardin (Strossmayerov perivoj) imat će radno vrijeme od 9 do 22 sata, a vikendom i uoči blagdana do 23 sata. Na Mertojaku (Mertojak park) program će se održavati od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 00:30, a na Badnjak do 2 sata te na doček Nove godine do 3:30 sati.

Šperun (Trg Šperun) predviđen je u razdoblju od 15. prosinca do 6. siječnja, od 9 do 23 sata. Lokacija Obrov radit će od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 1 sat, na Badnjak do 2 sata, a na doček Nove godine do 3:30 sati.

Zvončac (Sustipanski put – Obala kneza Branimira) bit će aktivan na dane 5., 6., 12., 13., 19., 20. i 26. prosinca, od 17 do 00:30 sati. Na Kampusu (zgrada tri fakulteta) adventski sadržaji planirani su od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 00:30 sati.

U Stobreču (park u Stobreču) program će trajati od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 00:30, na Badnjak do 2 sata te na doček Nove godine do 3:30 sati. Na Rivi (Obala Hrvatskog narodnog preporoda) advent će se održavati od 9 do 24 sata, vikendom i uoči blagdana do 1 sat, na Badnjak do 2 sata, a na doček Nove godine do 3:30 sati.

Na Pazaru (Gradska tržnica) predviđen je program na dan 24. prosinca 2024. godine, u vremenu od 9 do 14 sati.

Radno vrijeme ugostitelja prema gradskoj odluci

Zaključkom je utvrđeno da se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na navedenim lokacijama regulira sukladno Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Splita.

Propisane razine buke i obveza mjerenja

"Organizator manifestacije obvezan je pridržavati se propisanih najviših dopuštenih razina buke na lokacijama održavanja, sukladno članku 4. gradske Odluke o lokacijama i buchi tijekom manifestacija. Dopuštena prekoračenja buke, bez obzira na pojedinačna radna vremena lokacija, mogu trajati najkasnije do 00:30 sati, osim ako je ranije propisano kraće vrijeme. Iznimka su Badnjak i Stara godina, kada su prekoračenja dopuštena do završetka trajanja manifestacije", navode iz Grada Splita.

Organizator je također dužan na dane i lokacijama gdje se očekuje prekoračenje buke osigurati mjerenje razine buke te snositi sve troškove mjerenja, izrade ispitnog izvještaja i dostave izvještaja nadležnom tijelu na zahtjev, kao i troškove mjera zaštite od buke.