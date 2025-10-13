KOMENTARI POD POVEĆALOM Šuta optužuje, vijećnici odgovaraju: Je li Bojan Ivošević odgovoran za nestanak 660 dokumenata iz Grada Splita?

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Ovog tjedna donosimo raspravu o izvanrednoj konferenciji za medije održanoj u zgradi splitske Gradske uprave. Gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je kako je iz sustava Grada Splita neovlašteno izuzeto 660 dokumenata, i to s adrese bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića.

"Sa adrese B. Ivoševića izuzeto je 660 dokumenata u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine. Riječ je o vrlo delikatnom činu koji ima teške reperkusije na cijeli sustav i osobne podatke građana", rekao je Šuta, naglasivši da se radi o incidentu s ozbiljnim posljedicama po sigurnost gradskog poslovanja.

Gradonačelnik je istaknuo da su ga stručne službe o svemu obavijestile jučer oko 14:30 sati, nakon čega je službenik za zaštitu osobnih podataka odmah uputio dopis Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

"Očekujem da se maksimalno zaštite svi koji su u ovom procesu ugroženi – posebno oni čiji su osobni i financijski podaci mogli biti kompromitirani. Nužno je utvrditi sve činjenice koje su bitne u ovom postupku", dodao je.

Prema riječima gradonačelnika, utvrđeno je kako je pristup bio ograničen isključivo na predmete iz djelokruga bivšeg zamjenika gradonačelnika, što, kako kaže, "pobuđuje ozbiljnu sumnju da je upravo on odgovoran za ovaj čin".

"Činjenica je da taj dotični također ima mogućnost pristupa, s obzirom na to da je gradski vijećnik na službenoj e-mail adresi Grada Splita. Pozivam sve relevantne institucije da se što prije uključe u proces jer je skandalozno i nedopustivo da se ovakvo što događa u drugom gradu po veličini u državi. Ovo je ogroman propust svih onih koji su to trebali spriječiti. Pozivam sve političke dionike iz stranke Centar da se, ako se pokaže da je ovo došlo od njih, maksimalno povuku iz politike, jer ovakav napad na jednu instituciju od strane političke stranke nikada u povijesti nije zabilježen", poručio je Šuta.

Gradonačelnik je zatražio i političku odgovornost, posebice ako se potvrdi da je incident povezan sa strankom Centar, iz koje dolazi bivši zamjenik.

"Pozivam sve političke dionike iz stranke Centar da se, ako se pokaže da je ovo došlo od njih, maksimalno povuku iz politike. Ovakav čin napada na instituciju od strane političke stranke nikada u povijesti nije zabilježen."

Na kraju je gradonačelnik poručio kako ni on ni njegovi zamjenici nemaju praksu pregledavanja dokumenata službenika, već samo potpisuju ono što im je po nadležnosti.

"Nikada se nisam bavio niti pratio rad službenika na taj način. Ono što se dogodilo pokazuje razinu neodgovornosti bivše gradske vlasti i predstavlja čin koji se mora oštro osuditi", zaključio je Šuta.

Kako bismo čuli različite političke poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske gradske vijećnike: Srđana Marinića, nezavisnog gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita, Hrvoja Bašića iz HSLS-a te Marinka Biškića iz stranke Možemo.

Srđan Marinić, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Smije li se vijećniku uskratiti uvid u dokumente Grada Splita? Ovaj isforsirani politički slučaj prije svega moramo sagledati kroz prizmu zakonskih ovlasti i dužnosti izabranog gradskog vijećnika. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Splita i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Splita jasno su utvrđena prava gradskih vijećnika. Iz tih akata nedvojbeno proizlazi da svaki izabrani gradski vijećnik ima pravo uvida u sve podatke potrebne za obavljanje svoje dužnosti. To uključuje i dokumente koji sadrže osobne podatke, pa čak i one koji nose oznaku tajnosti. Naravno, vijećnik je istovremeno dužan čuvati tajnost podataka za koje sazna tijekom obavljanja svoje dužnosti. Stoga se nameće ključno pitanje: temeljem kojih akata i tko je donio odluku da se izabranom gradskom vijećniku Grada Splita smije uskratiti ili ograničiti pristup podacima Grada Splita? Nadalje, koji su točno dokumenti Grada Splita u koje izabrani vijećnik nema pravo uvida? Dok ne dobijemo jasne, transparentne i zakonski utemeljene odgovore na ta pitanja, smatram da se ovdje ne radi o ozbiljnoj situaciji, već o forsiranom političkom igrokazu usmjerenom na diskreditaciju vijećnika i ograničavanje njihova legitimnog rada.

Hrvoje Bašić, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova HSLS-a:

- Teško je komentirati nešto o čemu nemaš više informacija od onih u medijima, pa se većina nas vodi nekim iskustvom ili osobnim dojmom, što opet ne mora ništa značiti. Ono što sigurno znam jest da smo kao gradski vijećnici jasno čuli da se na sjednici pohvalio, citiram, kako "ima kući" neke papire iz prošlih mandata, što je samo po sebi već problematično. Također i da "možemo pogledati nadzorne snimke" – valjda da bi prisnažio svoju tvrdnju kako se održao neki sastanak. Znači li to da je imao i neovlašten pristup nadzornim kamerama? Bilo kako bilo, izgledno je da se dogodio veliki propust gradskih službi, ali po mom mišljenju to ne umanjuje odgovornost onoga tko bi takav propust trebao i prijaviti. To je isto kao da vam poštar greškom ubaci 660 susjedovih pisama u sandučić, a vi ih svih 660 otvorite – i onda za to okrivite poštara. Upravo takvu situaciju predviđa članak 142. Kaznenog zakona, ali kako nisam ni pravnik ni sudac, ne želim ništa prejudicirati. Ustav nas obvezuje da poštujemo presumpciju nevinosti, a na institucijama je da utvrde sve činjenice.

Marinko Biškić, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova stranke Možemo:

- Neovlašteno "skidanje" podataka i spisa građana iz sustava gradske uprave ogroman je skandal. Je li riječ o nemaru ili zloupotrebi treba utvrditi istraga. Ovi medijski napadi prije utvrđivanja stvarnog krivca nisu ispravan put. Ne prejudicirajući rezultate istrage, od pravosuđa očekujem temeljitu i ozbiljnu istragu ovog slučaja, a od gradske uprave da uvede reda u čuvanju osobnih podataka, na što ih zakon obvezuje.

