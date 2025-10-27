KOMENTARI POD POVEĆALOM Splitski GUP zapinje već jako dugo – sada mnogi imaju svoja objašnjenja. Kome vjerujete?

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Ovog tjedna donosimo raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana Splita (GUP), koja će biti glavna tema 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, zakazane za 30. listopada 2025. godine.

Tematska sjednica o prostornom razvoju Splita

Gradsko vijeće Grada Splita zaprimilo je službeni poziv i materijale za tematsku raspravu o ključnim urbanističkim dokumentima koji određuju budući razvoj grada. Materijale je, u ime ovlaštenih predlagatelja, dostavio vijećnik s liste stranke Centar Srđan Marinić, a dopis je potpisao predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić iz Hrvatske građanske stranke (HGS). Sjednica će se održati u splitskoj Gradskoj upravi, a tema su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (PPUG) te Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita – dokumenata koji definiraju prostorne, infrastrukturne i razvojne smjernice grada.

Zašto je sjednica sazvana?

U obrazloženju prijedloga za sazivanje sjednice stoji kako je prošlo više od tri mjeseca otkako su Zavod za prostorno uređenje Grada Splita i Upravni odjel za urbanizam pripremili izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o PPUG-u i GUP-u Splita. Iako je izvješće dovršeno, do sada nije upućeno u daljnju proceduru, što je, prema navodima vijećnika Marinića, razlog za sazivanje posebne tematske sjednice.

Cilj rasprave je razjasniti razloge zastoja u postupku donošenja izmjena i dopuna te utvrditi daljnje korake u provedbi prostornog planiranja Splita.

Očekuje se da će sjednica otvoriti važna pitanja o ravnoteži između urbanog razvoja i očuvanja prostora, kao i o transparentnosti postupka izmjena ključnih prostornih dokumenata. S obzirom na to da PPUG i GUP određuju kako će Split rasti i razvijati se u narednim desetljećima, riječ je o temi od iznimnog javnog interesa. Gradski vijećnici, urbanisti i građani s velikim će zanimanjem pratiti raspravu zakazanu za 30. listopada, jer bi upravo ta sjednica mogla odrediti daljnji smjer urbanističke politike Grada Splita.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske gradske vijećnike: Sašu Horvata iz redova stranke HGS, Marijanu Puljak iz Centra te Tonija Piplicu iz HDZ-a.

Saša Horvat, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova stranke HGS:

- U Splitu, kao i često do sada, stvari kasne. Na prijedlog vijećnika Marinića sazvana je tematska sjednica na temu "Rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita", ali, nažalost, s ozbiljnim vremenskim odmakom. Prošla vlast, zajedno s vijećnikom koji danas inicira ovu temu, imala je cijeli mandat da napravi prvi korak i krene u izradu novog GUP-a. Što su napravili? Ništa – ako zanemarimo da je pred sam kraj mandata bivši gradonačelnik uputio u proceduru UPU prostora Brodarice (popularno nazvan "splitski Manhattan"), iz samo njemu znanih razloga. Nije bilo važno što se struka tome protivila, niti što je Komisija za urbanizam dala negativno mišljenje na tu izmjenu plana. Umjesto da se bavimo ključnim infrastrukturnim projektima, poput prometnog rasterećenja grada mostom preko Stinica, prioritet su postali pojedinačni interesni projekti. I ove izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a kasne, a riječ je uglavnom o zastarjelim planovima koje je trebalo uskladiti s promijenjenim zakonima i propisima, uz nekoliko manjih izmjena od javnog interesa. Javna rasprava započela je tek u rujnu 2024. godine, previše je vremena trebalo za obradu svih primjedbi, i zato još uvijek nemamo na stolu konačan prijedlog izmjena i dopuna tih dokumenata. Čekalo se pune četiri godine, postojala je sigurna većina u Gradskom vijeću za izglasavanje, a ništa se nije napravilo – i sada ti isti prozivaju i požuruju. Nova Komisija za urbanizam formirana je tek na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, a i gradonačelnik Šuta mora imati uvid u svaki detalj prije usvajanja. Prateći sve što se događalo nakon preuzimanja vlasti pa do danas, taj dokument treba detaljno pretresti i pažljivo iščitati "mala slova". Na vaše pitanje o GUP-u, a uoči tematske sjednice, važno mi je istaknuti nekoliko stavova. Pod hitno treba krenuti u pripremu i izradu novog GUP-a, za koji se HGS zalaže još od 2013. godine. Novi GUP mora biti transparentan i utemeljen isključivo na javnom interesu, a ne na pogodovanju. Zbog nedostatka jasne komunikacije i netransparentnosti planiranja njegova razvoja, građani su s razlogom zabrinuti i smatraju da se nekome pogoduje iza zatvorenih vrata. Takav pristup moramo mijenjati.

Marijana Puljak, gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova stranke Centar:

- Izmjene i dopune GUP-a i PPUG-a Splita pokrenute su još 2021. godine, za vrijeme gradske uprave na čelu s Ivicom Puljkom. Cilj je bio uskladiti prostorne planove sa zakonima, ali i, još važnije, zaštititi javni interes Splita.

Htjeli smo omogućiti gradnju novih škola i vrtića, razvoj prometne i komunalne infrastrukture, više zelenih površina te dodatnu zaštitu park-šume Marjan. Stručne službe Grada i Zavod za prostorno uređenje odradili su svoj posao, a nacrt izmjena bio je gotov. Dolaskom HDZ-ove vlasti i gradonačelnika Tomislava Šute proces je zaustavljen bez ikakvog obrazloženja. Sada se čeka mišljenje novog "Savjeta za prostorno planiranje i uređenje", iako je to tijelo isključivo savjetodavno. Nejasno je zašto bi mišljenje tog savjeta bilo važnije od mišljenja struke koja je već sve pripremila. Zabrinjava i činjenica da gradonačelnik Šuta, u koaliciji s Kerumom, pokazuje jasan povratak starim metodama vladanja. U nadzorne odbore i upravna vijeća ponovno se postavljaju "svoji" i "njihovi" ljudi, a javni se natječaji proglašavaju fingiranima. To su upravo one prakse klijentelizma i pogodovanja protiv kojih se Split godinama bori. I zato s pravom postavljamo pitanje: ako se tako upravlja gradskim tvrtkama, što možemo očekivati od GUP-a – najvažnijeg razvojno-prostornog dokumenta Splita? Neće valjda GUP ponovno postati alat za zadovoljavanje koalicijskih apetita HDZ-a i Keruma, umjesto da bude instrument za planiranje održivog i uređenog grada? Posebno nas zabrinjavaju njihove ranije ideje o "savijanju" GUP-a, uključujući i želju za uvođenjem novih građevinskih zona na Marjanu. Marjan mora ostati simbol Splita, a ne poligon za političke trgovine. Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća očekujemo da gradonačelnik napokon objasni zašto je zaustavio proces koji je bio u završnoj fazi i stoji li i dalje iza svojih riječi da će poštovati ono što utvrde stručne službe Grada. Ako se pokaže da se odluke donose iza zatvorenih vrata i u interesu politike, a ne građana, bit će jasno da je struka blokirana, a javni interes ponovno žrtvovan.

Toni Piplica, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova stranke HDZ:

- Generalni urbanistički plan, kako se često kaže, najvažniji je gradski dokument. Nije se mijenjao posljednjih 20 godina, kroz sve epohe vlasti. GUP nam je nasušna potreba, osobito na istoku grada, gdje se vizura užurbano mijenja. No, sazivanje tematske sjednice o izmjenama i dopunama GUP-a i Prostornog plana Grada Splita od strane oporbe, samo četiri mjeseca nakon promjene vlasti, predstavlja knjiški primjer populizma. Podsjetio bih na (ne)aktivnosti bivše vlasti po ovom pitanju. U siječnju 2022. godine bivša vlast (sadašnja oporba) predstavila je Urbanističku politiku Grada Splita. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, čije sam osnivanje više puta pozdravio, bivša je vlast osnovala godinu dana kasnije – u veljači 2023. godine. Zavod gotovo dvije godine uopće nije funkcionirao. Nakon što je postalo očito da se aktivnosti Zavoda ne miču s mrtve točke, bivša ravnateljica dala je ostavku i došlo je do promjene. Bivši gradonačelnik tada je izjavio, citiram: "Vrlo brzo imat ćemo konačan prijedlog GUP-a i PPUG-a na Gradskom vijeću." Do toga, naravno, nije došlo. Aktualnom gradonačelniku u protekle četiri godine nije ostavljen nikakav sustav niti prethodni rad na koji bi se mogao osloniti. Donošenje novog GUP-a imperativ je, tu nema dileme. No potreban je sveobuhvatan pristup i vrijeme – osobito kada znamo da je u prošlom mandatu učinjeno vrlo malo, gotovo ništa.

