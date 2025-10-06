KOMENTARI POD POVEĆALOM Kakva bi trebala biti budućnost Kašjuna? Evo što o svemu misle Prkić, Balov i Ivošević

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Ovog tjedna donosimo raspravu o splitskoj plaži Kašjuni, koja je ponovno pod upravljanjem Grada Splita, nakon dugih deset godina koncesije. Zanimalo nas je kako odabrani splitski političari vide budućnost Kašjuna i što bi se tamo trebalo raditi sada kada su, nakon deset godina, ponovno postali "splitski".

Kako bismo čuli različite političke poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske gradske vijećnike: Jakova Prkića iz stranke Direkt, Jakšu Balova iz HDZ-a te Bojana Ivoševića, nezavisnog vijećnika koji uživa podršku Centra.

Jakov Prkić, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova Direkta:

– Kako stvari stoje, Županija za sada nije odlučila raspisati koncesiju za plažu Kašjuni, što znači da se Gradu Splitu pruža mogućnost da preko Plana upravljanja pomorskim dobrom upravlja i tom plažom. Grad Split posredno ili neposredno upravlja gotovo svim plažama, s izuzetkom plaže kod hotela Radisson i plaže Bene. Kakvo je zapravo stanje na kupalištima kojima upravlja Grad? Ako pogledamo stanje na, primjerice, Ježincu, Kašteletu, Ovčicama, Firulama, POŠK-u, stječe se dojam kako Grad nije uložio velik napor da bolje uredi te plaže. No, bez obzira na to, smatram da bi svim plažama trebala upravljati lokalna samouprava. Plaža na Žnjanu izgleda najbolje, ali to je rezultat velikih ulaganja koja, uz visoku cijenu koncesijske naknade, rezultiraju i puno skupljim sadržajima i uslugama na plaži. Upravo iz tog razloga sadržaji i usluge na plaži Kašjuni trebali bi biti pristupačniji. Nadam se kako će doći kraj pretjeranom broju ležaljki na Kašjunima koje su nervirale kupače. Za sve intervencije na pomorskom dobru obavezan je urbanistički plan uređenja (UPU), stoga je važno izraditi UPU-e za sve plaže koje ga nemaju, pa tako i za plažu Kašjuni.

Jakša Balov, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova HDZ-a:

– Lijepo je kada Grad ima viziju i sposoban je upravljati svojim resursima. Plaža Kašjuni važan je gradski resurs, orijentiran turističkoj ponudi, ali još i više lokalnom stanovništvu. Svjedoci smo i pravnih trakavica po pitanju iste te njezine pripadnosti zoni Marjana, ali siguran sam da će se sada poštivati zakonska regulativa i jednako uvažavati prava svih stranaka u postupku, jer jedino tako možemo imati kvalitetan sadržaj i zadovoljiti interes šire javnosti. Grad Split, koliko mi je poznato, radi na izmjeni Plana upravljanja, koji će svakako ići na javno savjetovanje, a to znači kako svi, uključujući one koji Kašjune vole i preferiraju, mogu i trebaju iskazati svoju viziju i prijedloge. Split, kao i svaki grad, jest zajednica u kojoj vlast i javnost zajedno trebaju participirati u temama ovakvog karaktera. Uostalom, znam da gradonačelnik Šuta inzistira na uključivanju javnosti u mnoge teme i procese u gradu Splitu, pa će tako sigurno biti i ovaj put. Grad će, a i većina nas, promišljajući o Kašjunima, svakako zamisliti da se tamo, u zakonski mogućim gabaritima, nađu razni sadržaji, pa tako i ugostiteljski objekti. Koliko će veliko biti područje za buduće najmoprimce i koliko će ležaljki pratiti te objekte, odnosno koliko ćemo ih imati u primjeni, tema je o kojoj će svatko imati različito mišljenje, ali i pravo na to ukazati kada bude javno savjetovanje. Naše plaže su mjesta odmora i ugode, ali i prilika da se pametnim upravljanjem njima uprihode dodatna financijska sredstva koja će se koristiti za nove infrastrukturne, socijalne, obrazovne i druge programe, a posebno za održavanje i ulaganje u same plaže iz kojih se i uprihodovalo. Plaže bez sadržaja nisu kompletne, a na primjeru Žnjana to se jasno vidi. Osobno smatram kako bi tamo, osim same plaže, bilo dobro napraviti i nove besplatne sadržaje. Svjestan sam ograničenih dimenzija prostora i pripadajuće zone Marjana, ali ipak trebamo promišljati o sadržaju, i to prije svega za djecu, mlade, ali i starije generacije. Uz to, neka bude i komercijalni ugostiteljski prostor koji će donositi prihode. Ne smijemo zaboraviti da je Split strateško turističko središte, a da su plaže okosnica naše turističke ponude prema kojima trebamo pažljivo i mudro pristupiti. Dakle, svakako treba inzistirati da Grad Split takvu mogućnost dodjeljuje kroz dozvole, odnosno javna nadmetanja, kako bi se maksimizirala dobit. Na kraju krajeva, može se i od budućeg komercijalnog korisnika tražiti da osigura i nekomercijalne sadržaje za sport i zabavu, jer mogućnosti je mnogo – samo neka svima bude omogućeno sudjelovanje i jasno treba sve to propisati. A onda neka dobre ideje presude. Vrijeme je poduzetnicima otvoriti vrata da sami pokažu kako mogu zajednici doprinijeti ne samo kroz zapošljavanje i financijska davanja, nego i kroz kreativnost i direktno pružanje usluga u obliku raznih sadržaja.

Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita:

– Sada kad su Kašjuni vraćeni pod upravljanje Grada Splita, nadam se da će novo gradsko vodstvo nastaviti našu politiku samostalnog upravljanja pomorskim dobrom, bez davanja koncesija koje su se u pravilu pokazale problematičnima za Split (Bene, Bačvice, Ovčice, Kašjuni). To znači da je potrebno donijeti izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Splita te definirati koje se djelatnosti i u kojem obujmu mogu tamo obavljati, a da su u skladu s GUP-om. Glavna tema bit će ležaljke kojih je dosad bilo previše i koje su okupirale velik dio plaže, na što su građani često prigovarali Gradu Splitu, koji je bio nemoćan s obzirom na to da je koncesiju davala Županija, čime niti pomorski redari nisu imali ovlasti postupanja na navedenoj lokaciji, osim Lučke kapetanije. Ukratko – Split će ubuduće sam uređivati i održavati Kašjune, što je i jedino logično. Sami Kašjuni su predivna lokacija kojoj ne treba ništa osim kvalitetnog održavanja i mira koji pružaju kupačima.

