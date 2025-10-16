Close Menu

Kolinda se javila na Instagramu, pogledajte kakve je štikle obula

Štikle su privukle pažnju

Na Svjetskom summitu o zdravlju u Berlinu bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pažnju, ovoga puta modnim odabirom koji je spajao eleganciju i osobnost.

Za nastup je odabrala odijelo u svježoj nijansi zelene, simbol samopouzdanja i pozitivne energije, uz jednostavan kroj koji je isticao autoritet i profinjenost. Poseban pečat cijelom izgledu dale su salonke s leopard uzorkom, detalj koji je unio dozu razigranosti u poslovnu kombinaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stajling je zaokružila čipkastom bluzom, decentnim nakitom i uredno podignutom kosom. Rezultat – kombinacija koja je istodobno klasična i suvremena, primjer kako se i na formalnim događajima može pokazati modna osobnost.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)

