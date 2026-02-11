Koliko trebate izdvojiti za prosječni standard života u Dalmaciji: Pogađate koji grad je najskuplji?

Prema najnovijim podacima globalne baze Numbeo o usporedbi troškova života, život u Dubrovniku skuplji je nego u Zagrebu, osobito kada je riječ o najmu stanova i cijenama u ugostiteljstvu.

Troškovi života u Dubrovniku, bez uračunate stanarine, u prosjeku su 5,5 posto viši nego u Zagrebu. Kada se u izračun uključi i najam, razlika postaje znatno izraženija, ukupni troškovi života u Dubrovniku tada su 13,7 posto veći nego u glavnom gradu.

Najveće odstupanje vidljivo je kod cijena najma. Stanarine su u Dubrovniku čak 40,2 posto više nego u Zagrebu, što uvelike utječe na ukupni kućni budžet. Znatno su više i cijene u restoranima, koje su u Dubrovniku u prosjeku 37 posto skuplje nego u Zagrebu.

S druge strane, nisu svi troškovi viši na jugu zemlje. Cijene namirnica u Dubrovniku u prosjeku su 18,7 posto niže nego u Zagrebu, što donekle ublažava razliku u ukupnim izdacima.

Unatoč nižim cijenama hrane, problem predstavlja i slabija kupovna moć. Lokalna kupovna moć u Dubrovniku 32,6 posto je niža nego u Zagrebu, što znači da stanovnici Dubrovnika s prosječnim primanjima teže podmiruju svakodnevne troškove.

Prema procjeni indeksa troškova života s uključenom stanarinom, za održavanje istog životnog standarda koji se u Zagrebu može postići s 3.800 eura neto mjesečno, u Dubrovniku bi bilo potrebno oko 4.322 eura, pod pretpostavkom da se u oba grada plaća najam stana.

Podaci tako potvrđuju da je Dubrovnik, ponajprije zbog visokih cijena najma i ugostiteljskih usluga, osjetno skuplji za život od Zagreba, dok niže cijene namirnica zasad ne mogu nadoknaditi razliku u ukupnim troškovima.

Split jeftiniji od Dubrovnika?

Prema dostupnim izračunima, troškovi života u Dubrovniku bez uračunate stanarine u prosjeku su 3,9 posto niži nego u Splitu. Međutim, kada se u kalkulaciju uključi najam stana, Dubrovnik postaje neznatno skuplji, ukupni troškovi viši su za 0,3 posto.

Razlike su posebno izražene u pojedinim kategorijama. Cijene u restoranima u Dubrovniku oko 11 posto su više nego u Splitu. S druge strane, cijene namirnica u Dubrovniku u prosjeku su čak 21 posto niže nego u Splitu.

Unatoč tome, lokalna kupovna moć u Dubrovniku slabija je za 10,7 posto u odnosu na Split.

Prema općem izračunu indeksa troškova života, za isti životni standard u Dubrovniku je potrebno oko 4.312 eura mjesečno, dok je u Splitu za to dovoljno približno 4.300 eura. To znači da Dubrovčanima treba tek 12,2 eura više mjesečno kako bi održali jednak standard kao stanovnici Splita.