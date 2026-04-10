Koliko sna vam stvarno treba? Stručnjakinja otkriva što se događa s tijelom bez odmora

"Ako sad legnem, uhvatit ću osam sati sna... dobro, ako legnem sad, bit će barem pet..." Svi smo barem jednom vodili ovakav unutarnji monolog, ostajući budni zbog neugodnih uspomena ili beskonačnog skrolanja po TikToku. Sada je savjetnica za spavanje detaljno objasnila kako broj odspavanih sati utječe na tijelo, bilo da se radi o idealnih osam ili nijednom.

Naravno, odlazak na spavanje svaku večer točno u 22 sata zvuči lijepo, ali u stvarnosti se nije uvijek lako držati rutine. Zato Natalie Pennicotte-Collier, savjetnica za spavanje, preporučuje da san gledamo na tjednoj razini, umjesto da si stvaramo pritisak zbog svake pojedine noći, piše Index.

Nula sati sna

Dug izlazak, nalet adrenalina neposredno prije spavanja ili stres koji vas drži budnima, mnogo je razloga za neprospavanu noć. No Natalie upozorava da "ako provedete cijelu noć bez sna, vaš mozak radi u ozbiljno narušenom stanju". Čak i ako niste popili ni kap alkohola, manjak sna može mozak dovesti u stanje slično pijanstvu.

"Vrijeme reakcije usporava se do te mjere da je usporedivo sa stanjem vozača koji je prekoračio dopuštenu razinu alkohola u krvi. Zbog toga uobičajene radnje poput vožnje ili čak osnovne koordinacije postaju rizične", objasnila je Natalie.

"Vrlo brzo ćete primijetiti pad koncentracije, prosudba vam postaje lošija i skloniji ste greškama koje inače ne biste napravili. Istovremeno, tijelo nije imalo priliku za noćni oporavak pa dan počinjete u zaostatku, i fizički i mentalno."

Ako ne možete zaspati, mogli biste se osjećati "umorno, ali napeto", a Natalie kaže da je to zato što "vaš sustav za suočavanje sa stresom preuzima kontrolu kako bi vas održao budnima".

"To može prikriti koliko ste zapravo 'pijani od umora', i upravo je to opasno", rekla je. "Nažalost, to se vidi i u statistikama prometnih nesreća."

Od jednog do tri sata sna

Napokon ste zaspali u 2 ujutro, a alarm vas je probudio već u 4? Ako je tako, vjerojatno niste ni dosegli dublje faze sna na koje se tijelo oslanja za svakodnevni oporavak. S jednim do tri sata sna, kaže Natalie, ljudi "obično mogu izgurati dan, ali ne bez posljedica".

"Koncentracija je promjenjiva, emocije su jače, a strpljenje je puno tanje nego inače. Uobičajeno je da pretjerano reagirate ili da vas preplave stvari koje vas inače ne bi dirale", rekla je.

"Fiziološki gledano, tijelo je i dalje pod opterećenjem. Razine hormona stresa ostaju povišene, energija je neuravnotežena, a imunitet oslabljen. Možda se osjećate 'budno', ali organizmu i dalje nedostaje prava podrška."

Od tri do pet sati sna

Kako se broj sati sna povećava, lako je pomisliti da funkcionirate normalno, no Natalie ističe da to nije nužno tako. "S tri do pet sati sna mnogi počnu vjerovati da normalno funkcioniraju, no rad mozga i kognitivne sposobnosti i dalje su oslabljeni", objasnila je. "Razlika je suptilnija, ali stalna."

Smanjena učinkovitost može se vidjeti u sporijoj obradi informacija, zaboravnosti i poteškoćama s održavanjem pažnje. "Zadaci koji traže dugotrajnu koncentraciju ili rješavanje problema postaju osjetno teži kako dan odmiče", rekla je Natalie.

"Tada se počinju mijenjati i obrasci ponašanja jer se teško držati zdravih navika kad ste neispavani. Primjerice, možete osjećati jaču želju za slatkim ili hranom punom ugljikohidrata ili ćete preskakati vježbanje."

Šest do osam i više sati sna

Na kraju dolazimo do idealne količine od otprilike šest do osam sati sna. Ako to uspijevate redovito postići, i mozak i tijelo imaju priliku za pravi oporavak.

"To uključuje proces 'čišćenja' mozga od otpadnih tvari, kao i oporavak i podršku imunitetu na koje se tijelo oslanja", rekla je Natalie. "U svojoj klinici uvijek preporučujem da se san promatra na tjednoj razini, umjesto da se opterećujete brojem sati svake noći. Za odrasle to i dalje znači ciljati na otprilike 7.5 sati ili, kako ja to volim reći, pet ciklusa spavanja tijekom noći."

"Tada se tijelo prebacuje iz stanja 'borbe ili bijega' u stanje 'odmora i probave', u kojem se događa pravi oporavak. Dobivate i dovoljno REM faze, koja pomaže pamćenju i emocionalnoj ravnoteži, dok su stres, apetit i energija bolje regulirani. U praksi vidim da se ljudi ne osjećaju samo budnije, nego su i usredotočeniji i emocionalno stabilniji. Razmišljanje im je bistrije, raspoloženje stabilnije, a svakodnevni zadaci traže manje napora. Primijetit ćete i da su odnosi s drugima bolji kada ste naspavani. To je brza i primjetna promjena, od pukog preživljavanja do osjećaja poletnosti, bistrine i funkcioniranja na puno višoj razini, umjesto da se samo provlačite kroz dan."

Zato, sljedeći put kad pomislite pogledati "samo još jedan video" prije spavanja, stavite svoj mozak i tijelo na prvo mjesto i ugasite svjetlo.