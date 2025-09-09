Koliko je novaca "normalno" imati na tekućem računu?

Koliko novca osoba treba imati na svom tekućem računu? Na ovo pitanje nije lako odgovoriti, ali nova studija Deutsche Bank nudi uvid u prosječne iznose štednje Nijemaca, raščlanjene po starosnim grupama.

Prema istraživanju, pokazalo se da mlađi ljudi imaju manje ušteđevine na svojim tekućim računima, dok stariji građani imaju veće iznose:

Osobe starosti od 16 do 24 godine imaju u prosjeku 1.400 eura na svom računu.

Za one od 25 do 34 godine, prosjek raste na 2.200 eura.

Oni starosti od 35 do 44 godine zarađuju u prosjeku 2.600 eura.

Starosna grupa od 45 do 54 godine ima otprilike 3.300 eura.

Osobe starosti od 55 do 64 godine u prosjeku imaju 3.100 eura.

Najviši prosjek je za one starije od 75 godina – čak 4.200 eura.

Što znači "normalno" stanje na računu?

Važno je napomenuti da su ovo prosječne vrijednosti koje ne odražavaju nužno stvarno financijsko stanje pojedinaca.

Ukratko, koncept 'normalnog' u datom slučaju je subjektivan - zavisi od načina života, prihoda, troškova i financijskih ciljeva, podsjeća Fenix Magazin.

Također postoje velike regionalne razlike: u urbanim područjima prosječni iznosi su veći nego u ruralnim područjima, a neke njemačke savezne države bilježe značajne razlike u štednji.

Imate li previše novca na računu?

Ovo možda nije pametno rješenje. Iako je osjećaj sigurnosti važan, držanje velikih količina novca na tekućem računu nije financijski isplativo. Novac koji stoji na računu ne donosi vam nikakav prihod, a inflacija s vremenom smanjuje njegovu vrijednost.

Držanje određenog iznosa na tekućem računu ima smisla za likvidnost, ali pametno upravljanje viškom sredstava donosi dugoročnu financijsku sigurnost i rast štednje. Prilagodite strategiju štednje svojim potrebama i ne dozvolite da vam novac 'spava' na računu.